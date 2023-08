Celebrando o Dia Internacional da Cerveja no Cão Véio: Uma Experiência de sabor única e intimista

Delicie-se com pratos e petiscos gourmet enquanto aprecia cervejas únicas

A chegada do primeiro dia de agosto marca a contagem regressiva para uma das celebrações mais aguardadas pelos amantes da cerveja: o Dia Internacional da Cerveja, comemorado em mais de 80 países, incluindo o Brasil. E para aqueles que desejam vivenciar essa ocasião de maneira memorável, o Cão Véio, um gastropub de renome, se apresenta como o refúgio perfeito.

Chef Henrique Fogaça

Localizado na charmosa Vila Madalena e também presente em bairros como Tatuapé, Vila Mariana, Alphaville em São Paulo, e em Curitiba, o Cão Véio é o cenário ideal para celebrar a cultura cervejeira em grande estilo. Fundado pelo renomado Chef Henrique Fogaça e o talentoso músico Fernando Badauí, o gastropub é conhecido por sua atmosfera intimista e decoração marcada por referências caninas, refletindo nos próprios nomes dos pratos.

Explore a variedade de cervejas e pratos assinados pelo Chef Henrique Fogaça

O cardápio, uma criação do Chef Fogaça, oferece uma combinação irresistível de pratos elaborados e uma seleção diversificada de cervejas. Com mais de 20 rótulos disponíveis, os amantes da cerveja podem explorar variedades que vão desde Larger, Pilsen, Ales, Weiss, Witbier, Stout, Trapistas até Belgas. Além disso, quatro variações de chopes artesanais são oferecidas, incluindo a saborosa Session IPA e a aclamada Cão Véio Weiss, com um teor alcoólico de 4,8%.

O Cão Véio não é apenas um destino para apreciar cervejas excepcionais, mas também para desfrutar de uma experiência gastronômica completa. O ambiente aconchegante, com pouca luz, proporciona o cenário perfeito para reunir amigos e familiares. Com pratos bem executados, petiscos que casam perfeitamente com a seleção de cervejas e lanches que recebem uma abordagem gourmet, o gastropub satisfaz os paladares mais exigentes.

Neste 4 de agosto, à medida que o Dia Internacional da Cerveja se aproxima, o Cão Véio se destaca como um local onde a paixão pela cerveja encontra a excelência gastronômica, proporcionando aos seus visitantes uma experiência que une sabor, cultura e ambiente acolhedor. Portanto, se você busca brindar a essa data especial de maneira única, o Cão Véio é definitivamente o lugar para estar.

Confira a unidade mais próxima:

Vila Madalena: Rua Girassol, 396 – Vila Madalena, São Paulo

Segunda à sábado – 18h às 24h

Vila Mariana: Rua Doutor Amâncio de Carvalho, 303 – Vila Mariana, São Paulo

Segunda à quinta – 18h à 23h30/ sexta – 18h à 00h/ sábado – 12h às 16h e 18h às 24h

Alphaville: Calçada Aldebarã, 14 – Santana de Parnaíba

Terça a Sexta das 18h às 24h/ Sáb 13h às 24h/Dom 13h às 18h.

Tatuapé: Rua Itapura, 1534 – Tatuapé, São Paulo

Terça à sexta – 18h às 23h/ sábado 18h às 24h/ domingo 12h às 22h

Curitiba: Rua Alferes ngelo Sampaio, 1744 – Batel – Curitiba

Segunda à sábado – 18h às 24