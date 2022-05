Celebrando 5 anos da adoção do 1º filho, Benjamin Cano lança programa sobre paternidade

O primeiro episódio foi com Louis Planés, marido do apresentador

A última quarta-feira, 11, foi de muita comemoração para a família Cano Planès. Eles celebraram cinco anos da adoção do primeiro filho, Vinicius, e Benjamin lançou oficialmente o tão aguardado programa PAPAI(S), onde ele vai discutir sobre paternidade com diferentes pais no canal dele no YouTube.



Atualmente, as mães encontram uma grande diversidade de vídeos e conteúdos na internet sobre maternidade, mas e os papais? Cinco anos atrás, Benjamin era pai de primeira viagem e procurou informações na internet que pudessem ajudá-lo nesse momento, mas não encontrou. Com tudo que aprendeu sendo pai de Vinicius, o apresentador criou o programa PAPAI(S).

Cada episódio de PAPAI(S) terá um convidado e um tema diferente. O primeiro episódio foi sobre paternidade tardia



“Esse programa é um espaço para eu conversar com pais, sejam eles hetéros, gays, casados ou solteiros. É um lugar para contar história de amor, de superação”, explicou Benjamin. Ele já tinha a ideia desse programa há um tempo e nada do primeiro episódio foi à toa. A data de lançamento foi quando o apresentador se sentiu pai, momento em que ele adotou oficialmente o primeiro filho, Vinicius, junto com o marido Louis Planés, que também é o primeiro convidado.

Louis Planès contou como foi ser pai com 50 anos e a mudança de ter sido pai pela primeira vez em um relacionamento heterossexual e depois em um homoafetivo



“Escolhi essa data para homenagear ele [o filho]. Nós sempre comemoramos a data em que ele chegou em casa e o aniversário dele”, disse o pai. “Nós contamos um pouco da nossa história e ele [Louis] tem muito sobre contar de paternidade tardia, tinha muitos assuntos para abordar. Achei interessante fazer esse primeiro episódio com a pessoa que eu amo”, completou Benjamin sobre ter chamado o marido para participar do programa.

O casal não esconde dos filhos sobre a adoção e celebram o aniversário das crianças e a data em que eles foram adotados



Atualmente, Benjamin e Louis têm dois filhos pequenos juntos. Os dois fazem questão de falar sobre o amor e a conexão que eles possuem com as crianças, que independe de vínculo de sangue. O programa PAPAI(S) vai ao ar de 15 em 15 dias no canal do YouTube de Benjamin Cano Planès.