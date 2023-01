Categorias de base dos principais times de futebol do RS tem patrocínio da Gerdau

De origem gaúcha, produtora de aço assina acordos com Grêmio e Internacional que beneficiam atletas da base

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, é a nova patrocinadora oficial do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e do Sport Club Internacional, principais clubes de futebol do Rio Grande do Sul e dois dos times mais vitoriosos do País. Com as novas parcerias, a companhia reforça os laços com o seu estado de origem e viabiliza oportunidades de inclusão social a jovens talentos por meio do esporte.

Com início em janeiro deste ano, as parcerias têm como foco as categorias de base Sub-17 e Sub-20 de ambos os times. A Gerdau já tem sua marca exposta nos uniformes das equipes de futebol das equipes de Porto Alegre nos primeiros jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, o maior campeonato de base da categoria no Brasil.

“Com as novas parcerias com o Grêmio e Internacional, a Gerdau renova seus laços com o Rio Grande do Sul, estado em que nasceu há 122 anos, e reafirma o compromisso com a promoção do desenvolvimento das regiões em que está presente e a importância do esporte como ferramenta de inclusão social e fomento de novos talentos”, afirma Gustavo Werneck, diretor-presidente (CEO) da Gerdau.

“Estas iniciativas complementam nossa estratégia de patrocínios esportivos como uma maneira de impactarmos positivamente e nos aproximarmos da sociedade brasileira. O futuro também se molda por meio do esporte”, completa Pedro Torres, líder global de Comunicação Corporativa e Marca da Gerdau.

Atualmente, a Gerdau é patrocinadora das equipes feminina e masculina de vôlei do Minas Tênis Clube, além do projeto social “Formação de Atleta” promovido pelo clube mineiro. No futebol, a empresa patrocina o time feminino do Cruzeiro, o time masculino do Atlético-MG e, também, apoia o projeto “Galo Social”, voltado à formação educacional e esportiva de crianças e jovens.