Catarina Dantas aborda tema de menstruação sem tabus na internet

A atriz aborda o tema em vídeos nas suas redes sociais.

Apesar de ser algo tão comum na vida das mulheres, falar sobre menstruação ainda é um assunto repleto de tabus, muitas meninas e mulheres sentem “vergonha” quando se trata dessa questão. Já para a atriz e escritora de 15 anos, Catarina Dantas, falar de menstruação é algo leve que ela encara de forma muito natural.

Ela que faz vídeos sobre o assunto para seus mais de 1 milhão e meio de seguidores, conta como e porque começou a falar sobre menstruação.

Catarina relata ainda que o público reage de forma muito grata quando recebe seu conteúdo sobre o assunto.

“Já havia pensado em abordar sobre menstruação no TikTok, mas ao mesmo tempo, era como se tivesse medo de expor minha “vida pessoa”. Primeiro, eu não cheguei de cara dando dicas sobre menstruação, eu contei a história que tinha menstruado por 1 ano direto sem parar, fiquei com anemia, cheguei a ir até para cadeira de rodas, mas depois coloquei um chip anticoncepcional e nunca mais menstruei. Hoje dou dicas sobre menstruação e puberdade e acho isso muito libertador. Passei por todo aquele sofrimento, que achava constrangedor na época, mas, se menstruar por 1 ano direto quer dizer poder ajudar os mais novos, eu menstruava por mais e mais e mais anos infinitamente!”, explica.

“É muito gratificante ver pessoas me agradecendo por ajudar elas, eu chego a chorar. Minhas irmãs e irmãos mais novos (que é como chamo meus seguidores), já me encontraram pessoalmente e agradeceram pelos ensinamentos e nada me deixa mais cheia de amor do que isso, aconteceu na escola também e eu fui para casa em lágrimas. É o maior prêmio que recebo, minha maior motivação para nunca parar”, conta ela.

A atriz fala que as perguntas mais frequentes que ela recebe sobre o assunto são dúvidas em relação à menstruação desregulada, cor de corrimento, e até se beijando alguém, a menstruação para.