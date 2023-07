Castelos do Vale e Vinícola Dom Cândido promovem 3ª edição do Festival de Inverno, evento é gratuito

O evento que traz diversão e gastronomia ao Vale dos Vinhedos acontece no próximo dia 15 de julho

Está chegando a 3ª edição do aguardado Festival de Inverno, evento gratuito e pet friendly organizado pelo Castelos do Vale Resorts em parceria com a renomada Vinícola Dom Cândido. O festival, que se tornou uma tradição no Vale dos Vinhedos, está marcado para o dia 15 de julho e promete encantar os visitantes com música ao vivo, gastronomia de dar água na boca e uma ampla seleção de bebidas.

O local escolhido para sediar o evento é o encantador Jardim 1875, que oferece uma atmosfera aconchegante e acolhedora para os participantes. A diversão terá início às 14h30 e seguirá até às 19h30, proporcionando uma tarde e noite cheias de entretenimento para toda a família.

A atração musical do Festival de Inverno será o talentoso Josiel Keller, conhecido por suas apresentações envolventes na região da Serra Gaúcha. Com um repertório repleto de clássicos nacionais e internacionais, Keller promete embalar os visitantes com sua música envolvente e cativante.

As obras do Castelos do Vale, que é o primeiro resort brasileiro em uma vinícola, seguem em andamento. A previsão de entrega da primeira etapa é para o ano de 2025

A gastronomia será uma verdadeira experiência para os paladares exigentes. A hamburgueria Buarque Burger, de Garibaldi, marcará presença no evento com seus suculentos hambúrgueres artesanais, preparados na parrilla. Os participantes poderão saborear essas delícias culinárias que prometem satisfazer até os gostos mais refinados.

Os apreciadores de vinhos e espumantes também terão motivos para comemorar. A Vinícola Dom Cândido estará presente no Festival de Inverno com sua tradicional ilha de bebidas, oferecendo uma seleção requintada de vinhos, espumantes e drinks. Aqueles que adquirirem as renomadas bebidas da vinícola ganharão uma taça personalizada como brinde especial.

Além disso, os organizadores reservaram uma surpresa especial para os visitantes. Durante o festival, haverá um sorteio imperdível, onde os participantes concorrerão a um kit exclusivo do Castelos do Vale e a uma garrafa de vinho da Vinícola Dom Cândido. Para participar, basta preencher um cadastro no local e torcer para ser o sortudo premiado com esses incríveis brindes.