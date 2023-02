Castelo Rá-Tim-Bum: Oreo e TV CULTURA atendem a pedidos de fãs e anunciam reencontro com elenco

Grande sucesso da emissora e o maior investimento da marca traz atores que estrelaram o programa dos anos 90 em especial inédito que promete muitas emoções

Após 26 anos do final do programa mais amado da TV brasileira, Nino, Biba, Zequinha e outros 14 personagens que marcaram a infância de muita gente retornam para um encontro inesquecível. Produzido pela TV CULTURA com o apoio de Oreo, marca da Mondelēz International, o bate-papo inédito vai ao ar no sábado (25 de fevereiro) às 22h00 após o Jornal da Cultura, com duração de aproximadamente 1 hora. O especial estará disponível na internet a partir de domingo (26), nas redes sociais da emissora e também no YouTube da marca ( OreoReceitasBrincantes). Até a data de estreia, Oreo trará nas redes sociais trailers e teasers exclusivos de momentos do reencontro, que será repleto de curiosidades e bastidores da série.

Após 26 anos do final do programa mais amado da TV brasileira, os personagens que marcaram a infância de muita gente retornam para um encontro inesquecível. Créditos: Instagram

“Ficamos muito felizes de ajudar a realizar esse reencontro memorável. Sabemos a importância que Castelo Rá-Tim-Bum tem para centenas de milhares de pessoas e famílias. É uma honra poder fazer parte desse sentimento mágico e nostálgico que só esses personagens conseguem despertar. Com o slogan ‘continue brincante’, Oreo acredita que o elenco e a lembrança da produção original podem gerar novas memórias, despertar o espírito brincante adormecido em cada um de nós e trazer o benefício de conectar gerações”, elabora Felipe Pedrolli, diretor da categoria Biscuits & Baked Snacks da Mondelez.

Produzido pela TV CULTURA com o apoio de Oreo, o bate-papo inédito vai ao ar no sábado (25 de fevereiro) às 22h00. Créditos: Instagram

Para Eneas Pereira, Vice-presidente executivo da emissora e responsável pela programação, “trata-se de uma parceria extremamente feliz. Em breve o Castelo completará 30 anos do seu lançamento e essa iniciativa, além de homenagear os intérpretes e criadores, inicia uma série de comemorações em relação a esse que é um dos maiores sucessos da emissora.”

Ano passado, Oreo estreou uma campanha histórica – assinada pela agência Leo Burnett Tailor Made – gravada no estúdio original do programa, envolvendo o ator Cássio Scapin e as atrizes Cinthya Raquel e Rosi Campos, sendo um dos raros licenciamentos de Castelo Rá-Tim-Bum com uma marca desde o lançamento do programa, em 1994. Atualmente, a ação já gerou mais de 1 bilhão de impressões nos conteúdos da empresa. Para dar continuidade a este feito, Oreo atendeu aos pedidos dos fãs e tomou a iniciativa de produzir um reencontro inédito entre diversos atores da série original, que se juntaram para relembrar acontecimentos memoráveis que rodearam a série nos anos 90.

Até a data de estreia, Oreo trará nas redes sociais trailers e teasers exclusivos de momentos do reencontro. Créditos: Instagram

“Após o lançamento da campanha, centenas de fãs que cresceram com o Castelo vieram nos pedir mais conteúdos inspirados na série. Conquistamos um vídeo tão poderoso que as pessoas ativamente nos pediram por mais propagandas. Foi essa paixão dos consumidores que nos impulsionou a trazer este reencontro”, complementa Pedrolli.

Cao Hamburguer, criador e diretor da série, é destaque da reunião junto com Rosi Campos (Morgana), Cinthya Rachel (Biba), Cassio Scapin (Nino), Fredy Allan (Zequinha), Fernando Gomes (Gato/ Relógio), Alvaro Peterson (Celeste/ Godofredo) e Enrico (Mau). Outros nomes como Angela Dippe (Penélope), Eduardo Silva (Bongo), Patricia Gaspar (Caipora), Pascola da Conceição (Dr. Abobrinha) também marcaram presença. As Passarinhas Dilma Souza e Ciça Meirelles, bem como as Fadinhas Fafi Prado e Teresa Athayde finalizam o quadro de atores no encontro.

“A ideia de uma reunião com a equipe do Castelo existia já há algum tempo na TV CULTURA. A proximidade da data dos 30 anos, que se dá em 2024; aliada à parceria com a Oreo tornou isso possível”, complementa Eneas Pereira, VP da emissora.

“Quando lançamos a campanha de Oreo no ano passado, queríamos resgatar o espírito brincante no público. E o Castelo Rá Tim Bum, era o match perfeito. Deu tão certo, que a nostalgia tomou conta das pessoas e a repercussão nas redes sociais foi enorme. E, claro, os fãs continuaram a pedir mais e mais conteúdos. Então, resolvemos lançar a segunda fase da campanha, com um episódio especial, de quase uma hora, trazendo mais atores e personagens do programa original e, claro, com uma surpresa no final. Esse foi um projeto que conectou um momento especial da vida de várias pessoas a uma das marcas mais icônicas do mundo de forma lúdica e única”, conta Vinicius Stanzione, o EVP, Creative Experience da Leo Burnett TM.

O sucesso de uma peça comercial com o público levou Oreo a apostar que ainda há histórias e momentos inéditos que o elenco original pode compartilhar com os fãs. Afinal, quando OREO e CASTELO RÁ-TIM-BUM se juntam, a magia acontece!