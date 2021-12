20 anos sem Cássia Eller: Conheça as músicas mais tocadas da artista nos últimos 10 anos

Ecad faz levantamento em 337 gravações deixadas pela artista e cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música

Há 20 anos, no dia 29 de dezembro de 2001, nos despedíamos de forma inesperada e no auge do sucesso, Cássia Eller. Em homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento sobre as músicas interpretadas por Cássia e mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública.

“O segundo sol”, de autoria do amigo Nando Reis, lidera esse ranking. Nando Reis, aliás, é o compositor de oito das 20 músicas gravadas por Cássia Eller que mais tocaram no Brasil de 2011 a 2021. Logo em seguida, “Malandragem”, de Frejat e Cazuza, e “Por Enquanto”, de Renato Russo, completam o TOP 3.

Uma curiosidade foi o estudo específico do Ecad sobre as canções gravadas por Cássia Eller e que mais tocaram no segmento de TV, que engloba os canais de TV aberta e TV fechada, nos últimos 10 anos. A música “A Cuca te pega”, de autoria de Dori Caymmi e Casé, ficou na liderança e fez parte da trilha sonora Sítio do Pica-Pau Amarelo, programa infantil exibido pela Rede Globo.



Cássia Eller tem 337 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos 10 anos, os segmentos de Rádio e TV foram os responsáveis por mais de 85% do que foi arrecadado em direitos autorais para ela. Os seus herdeiros continuam recebendo os direitos autorais por 70 anos após a sua morte, como determina a lei do direito autoral (9.610/98).

MÚSICAS MAIS TOCADAS GRAVADAS POR CÁSSIA ELLER NOS ÚLTIMOS 10 ANOS EM EXECUÇÃO PÚBLICA:

1 – O segundo sol – Nando Reis

2 – Malandragem – Frejat / Cazuza

3 – Por enquanto – Renato Russo

4 – Palavras ao vento – Marisa Monte / Moraes Moreira

5 – All star – Nando Reis

6 – Relicário – Nando Reis

7 – E.c.t. – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown

8 – O meu mundo ficaria completo – Nando Reis

9 – Gatas extraordinárias – Caetano Veloso

10 – Luz dos olhos – Nando Reis

11 – Lanterna dos afogados – Herbert Vianna

12 – Admirável gado novo – Zé Ramalho

13 – Vento no litoral – Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

14 – Partido alto – Chico Buarque

15 – No recreio – Nando Reis

16 – As coisas tão mais lindas – Nando Reis

17 – Todo o amor que houver nessa vida – Frejat / Cazuza

18 – 1º de julho – Renato Russo

19 – Nós – Tião Carvalho

20 – Socorro – Alice Ruiz / Arnaldo Antunes

MÚSICAS MAIS TOCADAS GRAVADAS POR CÁSSIA ELLER NA TV NOS ÚLTIMOS 10 ANOS:

1 – A Cuca te pega – Dori Caymmi / Casé

2 – Nada vai mudar isso – Moska

3 – Lullaby – Marcio de Freitas / Cássia Eller

4 – Não deixe o samba morrer – Edson Conceição / Aloisio

5 – Palavras ao vento – Marisa Monte / Moraes Moreira

6 – O segundo sol – Nando Reis

7 – Por enquanto – Renato Russo

8 – O meu mundo ficaria completo – Nando Reis

9 – All star – Nando Reis

10 – Try a little tenderness – David Manners / Al Newman / Harry M Woods

11 – Malandragem – Frejat / Cazuza

12 – Partido alto – Chico Buarque

13 – Toda vez que eu digo adeus – Carlos Rennó / Cole Porter

14 – Nasci para chorar – Mucci (Di) Dion / Erasmo Carlos

15 – Gatas extraordinárias – Caetano Veloso

16 – Milagreiro – Djavan

17 – Lanterna dos afogados – Herbert Vianna

18 – As coisas tão mais lindas – Nando Reis

19 – 1º de julho – Renato Russo

20 – E.c.t. – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown