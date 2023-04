Caso de batida proposital no GP de Singapura em 2008 volta à tona com declarações de Nelsinho Piquet

Piloto revela detalhes sobre a manipulação do resultado em conversa com podcast brasileiro

O mundo do automobilismo está agitado com a revelação feita pelo ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, de que a FIA tinha ciência sobre a batida proposital de Nelsinho Piquet no GP de Singapura em 2008. O principal prejudicado pela manipulação do resultado, o brasileiro Felipe Massa, deu declarações à imprensa informando avaliar a possibilidade de pedir a anulação da corrida, o que lhe garantiria o título mundial de pilotos de 2008.

Caso de batida proposital no GP de Singapura em 2008 volta à tona

Agora, quem resolveu falar sobre o assunto foi o piloto Nelsinho Piquet, que na ocasião disputou o campeonato pela Renault. As declarações foram feitas no podcast Pelas Pistas, que apresenta ao lado do também piloto Christian Fittipaldi e do comentarista Thiago Alves. Na conversa esteve presente também o comentarista Reginaldo Leme, que revelou o caso em transmissão ao vivo, ainda em 2009.

Segundo Nelsinho, o então presidente da Renault Flavio Briatore e o diretor de engenharia da equipe Pat Symonds usaram de coerção psicológica e ameaçaram o futuro do piloto na Formula 1 para convencê-lo a participar do complô. Para ele, a chegada de Alonso à equipe após desentendimentos com Hamilton no ano anterior na McLaren, tornaram sua posição na Renault ainda mais difícil, pois todos os esforços da equipe foram revertidos em prol do espanhol.

Nelsinho Piquet confirma batida proposital no GP de Singapura em 2008

“A única pessoa mais próxima de mim era o meu treinador, o Gabrielli, que até hoje é meu amigo, família praticamente, que era a única pessoa que eu podia conversar e tentar amenizar as grosserias do Flavio. A pressão do Flavio era muito grande para cima de mim. Até que chegou naquele final de semana e resumindo a história, me colocaram psicologicamente contra a parede e eu não tive como, sabe?”, explicou o piloto.

Por mais que tenha sido traumatizante, o piloto afirmou que não fez isso para afetar uma pessoa diretamente, foi uma ordem da equipe para ajudar alguém dentro da equipe, não foi para atrapalhar o Felipe. No podcast, que foi ao ar ontem (11/04) no canal oficial do YouTube, Nelsinho fala ainda mais sobre o assunto, revelando também como o episódio quase acabou com sua paixão pelo automobilismo.

O podcast Pelas Pistas é uma produção da Pod360, maior hub brasileiro dedicado exclusivamente à produção e gestão de podcasts profissionais.