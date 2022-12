Casal viaja até o Alasca de motorhome com o mesmo jogo de pneus; saiba mais

A história integra a campanha de produtos “Estradas da Vida” usando pneus Goodyear Cargo Marathon 2



Com foco em garantir que todos consigam seguir a sua estrada, diferentemente do caminho, a Goodyear lançou, neste segundo semestre de 2022, a campanha de produtos “Estradas da Vida”. O objetivo é de dar voz aos consumidores para que eles possam contar suas histórias. A última da iniciativa apresenta o casal, Geraldo Majela Kallas e Sônia Kallas, que percorrem diversos locais, a bordo de um motorhome.

A ideia de Majela e Sônia é de aproveitar a vida conhecendo novos destinos



Entre diversos destinos, o que mais impressionou foi o Alasca.. Foram 74.153 quilômetros rodados utilizando o modelo Goodyear Cargo Marathon 2, sem precisar realizar reparos, explica Majela no vídeo.

Nesta jornada, os viajantes passam uma revenda oficial da Goodyear, reforçando a presença da marca globalmente. O Motorhome passa por uma manutenção preventiva para seguir viagem em Las Vegas, nos Estados Unidos. O Goodyear Cargo Marathon 2, facilita a dispersão da água acumulada e oferece uma carcaça otimizada que atende as necessidades de um consumidor do segmento de serviço e de turismo.

Iniciativa da Goodyear busca valorizar as histórias dos consumidores



A Goodyear optou por uma construção de materiais dimensionados que proporcionam um peso reduzido e, consequentemente, menor resistência ao rolamento e consumo de combustível inferior aos outros pneus.

A gerente de trade e marketing da divisão de pneus de passeio da Goodyer, Debora Cruz, falou sobre como a história chegou até a empresa. “Quando identificamos um consumidor real Goodyear que chegou ao Alaska e voltou sem precisar fazer um reparo, logo pensamos que a história tinha de estar no Estradas da Vida, campanha que confirma superação e as características dos pneus: Maior quilometragem, tempo superior de vida útil, durabilidade e resistência”.

Ao longo do segundo semestre de 2022, sete histórias foram apresentadas ao público



Essa é a última de sete histórias contadas com muita emoção por quem as vivencia, diretamente, que foram lançadas ao longo de 2022. Todos os relatos podem ser conferidos nas redes sociais da Goodyear no Instagram e Facebook, além do Canal no Youtube.