Casal que curte viajar sobre quatro rodas se prepara para dar a volta ao mundo em motorhome

Laís Sousa, 30 anos, e Renan Jereissati, 29 anos, conhecidos como Traveleiros, preparam-se para uma nova aventura: dar a volta ao mundo em seu motorhome. A viagem será documentada pelos mais de 2,9 milhões de seguidores do casal no Kwai, aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos.

A ideia de viajar de motorhome surgiu em 2015 e, desde então, o casal investiu quatro anos em planejamento financeiro e um ano na adaptação de uma van Mercedes Sprinter 310, fabricada em 1999. O custo inicial foi de R$ 67 mil, sendo R$ 24 mil para a compra do veículo e R$ 43 mil para materiais e equipamentos. O casal já gastou mais de R$ 60 mil com manutenções e melhorias ao longo do tempo.

Em 2020, eles iniciaram a viagem pelo litoral norte de São Paulo, mas tiveram que ficar parados por cinco meses em Paraty devido à pandemia de Covid-19 e ao isolamento social. Após o isolamento, conseguiram retomar a viagem e conheceram todos os estados brasileiros, passando por lugares como Oiapoque, no extremo norte, e Fernando de Noronha, no extremo leste.

Agora, o casal vai para outros países da América do Sul, seguindo em direção a outros subcontinentes e continentes. Para isso, contrataram uma empresa especializada na montagem de um novo motorhome, enquanto continuam viajando com o atual pelo Brasil e registrando tudo em vídeos.

Apesar dos momentos incríveis, os Traveleiros também compartilham no Kwai os perrengues, como estradas em péssimas condições e problemas mecânicos que precisaram ser resolvidos em cidades distantes. O pior perrengue até agora foi quando uma peça do motorhome quebrou em uma cidade no interior de Rondônia, na fronteira com a Bolívia, e foi preciso transportar o veículo de guincho por 700 quilômetros até encontrar um mecânico capaz de resolver o problema.

Com a nova jornada que se aproxima, Laís e Renan se preparam para enfrentar novos desafios, mas sem perder a oportunidade de compartilhar com seus seguidores todas as experiências e aprendizados que a vida na estrada pode proporcionar.