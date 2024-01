Casal de influenciadores digitais adeptos ao poliamor explicam o funcionamento desse relacionamento

Os influenciadores digitais Bella Mantovani e Vagner o Fera, adeptos ao poliamor, compartilham a vida de casal nas redes sociais

Os influenciadores digitais Bella Mantovani e Vagner o Fera, adeptos ao poliamor, compartilham a vida de casal nas redes sociais e, recentemente, explicaram para o público sobre o funcionamento desse relacionamento e sobre as diferentes formas de poliamor existentes, desmistificando conceitos e revelando a complexidade dessas relações.

“O poliamor nos permite explorar conexões emocionais com mais de uma pessoa simultaneamente, sempre com o consentimento de todos os envolvidos. É fundamental estabelecer regras e garantir igualdade de sentimentos entre nós”, explicou Bella Mantovani. Conforme afirmado por Vagner, “cada tipo de poliamor possui suas nuances, e é importante compreender as diversas formas como as pessoas escolhem amar e se relacionar.”

Portanto, as diferentes formas que o poliamor pode se fazer presente na vida de um casal são:

1. Tipos de Relacionamento

– Poliamor / Relação Aberta / Relação Livre: Envolvem diversas formas de relacionamentos, desde regras estruturadas até a liberdade total.

– Swing / Menage / Pansex: Exploram desde a troca de casais até a pansexualidade.

2. Grupo / Intercon / Mono-poli:

– Grupo: Relacionamento em grupo com conexões amorosas entre todos os membros.

– Interconectados: Membros têm relacionamentos distintos.

– Mono/poli: Um parceiro é poliamorista, o outro monogâmico.

3. Aberto ou Fiel?

– Relação Aberta: Membros podem se relacionar fora do grupo.

– Polifidelidade: Membros devem permanecer fiéis entre si.

4. Tipos de Relacionamentos a 3:

– Triângulo / Em V / Em T: Variações de relações a três, desde envolvimento igual até relações mais complexas.

5. Quarteto, Quadrado, Quadra N:

– Quarteto: Quatro membros com diversas possibilidades de relacionamento.

– Quadrado: Todos se relacionam diretamente.

– Quadra em N: Dois homens e duas mulheres com relações específicas.

Sendo assim, Bella Mantovani finalizando afirmando que “o poliamor é sobre respeitar as escolhas e desejos de cada pessoa envolvida. Não existe uma fórmula única, e é isso que torna as relações tão fascinantes.”