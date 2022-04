CASACOR São Paulo reúne grande elenco do setor em comemoração aos 35 anos de evento

Com o tema “Infinito Particular”, a maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas promete apresentar projetos que reflitam sobre ambientes voltados ao bem-estar

A 35ª edição da CASACOR São Paulo já está com elenco confirmado: entre 5 de julho e 11 de setembro deste ano, a mais completa mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas recebe um time de profissionais consagrados e iniciantes da área, de diversas regiões do Brasil, que vão abordar todas as nuances do tema “Infinito Particular”.

Os projetos vão ocupar mais de 10 mil metros quadrados e dar vida a 68 ambientes, entre estúdios e lofts, no importante corredor cultural Conjunto Nacional, na badalada Avenida Paulista.

O tema escolhido para 2022 faz alusão às chamadas casas biográficas, que ultrapassam os estilos. Os responsáveis pela curadoria do evento, Livia Pedreira, Pedro Ariel Santana e Cris Ferraz, “convidam o elenco da mostra a refletir sobre a necessidade de projetar ambientes que priorizem o bem-estar físico, mental e espiritual; a harmonia, o equilíbrio e o conforto”, segundo site oficial da mostra.

A CASACOR traz a esta edição comemorativa grandes nomes que fizeram história no evento. Sig Bergamin, Rosa May Sampaio, Brunete Fraccaroli, Consuelo Jorge, Leo Shehtman, Francisco Cálio e Murilo Lomas, são alguns dos renomados profissionais que prometem surpreender mais uma vez o público com seus projetos extraordinários.

“A casa da era hiperdigital, encerrada em si e hiperconectada, é mais sustentável, diversa, solidária e amorosa. Um refúgio centrado no bem-estar, onde cada pessoa pode imprimir sua história. Cores, arte, móveis, lembranças de família, texturas, plantas, perfumes”, explica Livia Pedreira, sobre o tema escolhido este ano.

O evento ainda reserva um espaço para os patrocinadores, que propõem experiências de marca sempre ousadas e fora do senso comum.

Nesta lista, estão as empresas Deca, patrocinadora master, com assinatura de Roberto Migotto; Coral, tinta oficial da mostra, que traz o catarinense Marcelo Salum para ousar em seu ambiente; LG, parceira oficial de tecnologia, com presença do renomado trio do escritório FGMF – Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo Marcondes Ferraz; Duratex, ao lado de Maurício Arruda; Cerâmica Portinari, em parceria com Nildo José; Consentino, através de Lucas Takaoka, e Dunelli, que traz Patrícia Hagobian.

Lívia Pedreira, uma das curadoras do evento (foto: site oficial CASACOR)

Já os fornecedores oficiais são a Casa Riachuelo (enxovais) e Ketel One Vodka, tendo ainda a Pottencial como seguradora oficial e Nescafé como café oficial.

Entre os profissionais estreantes na CASACOR, vale uma atenção especial aos ambientes projetados por Bárbara Dunes, Carolina Scarepelli, Edgar Rochell, Flávia Bruni, Gabriel Fernandes, Guto Andrade, Joel Filho e Karol Suguikawa.

Apesar do evento acontecer em São Paulo, a CASACOR abre suas portas e recebe nomes de outros estados para compor um evento que destaque as tendências da moradia brasileira.

O elenco de profissionais de outras regiões do país é composto por Caio Bandeira e Thiago Martins (Architects + CO), da Bahia; Wesley Lemos, de Sergipe; Clay Rodrigues, de Brasília; Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz (InTown Arquitetura), do Rio de Janeiro; Fernanda Rubatino e João Daniel, de Minas Gerais; Tufi Mousse, de Santa Catarina; Carlos Navero, do Pará, e Lídia Maciel e Juarez Cruz, do Rio Grande do Sul.

Pedro Ariel Santana, um dos curadores do evento (foto: site oficial CASACOR)

Para representar o paisagismo na mostra, o espaço recebe Catê Poli e João Jadão, Luciano Zanardo, Mônica Costa e Mauro Contesini, além da dupla Felipe Stracci e Luciana Pitombo (Plantar Ideias).

Além destes, outros profissionais compõem o superelenco da CASACOR São Paulo 2022, entre eles: Ana Weege, Beatriz Quinelato, Elaine Vilela, Gabriela Mendes, Gustavo Martins, Helô Marques, Larissa Abreu, Gregory Coppelo, Pedro Franco, Quintino Facci, Gabriela Vilarrubia e Fabiana Villegas (Vilaville Arquitetura) e Bárbara Garcia de Carvalho e Tide Junqueira (Weiss Arquitetura).

O público ainda pode conferir a participação de grandes nomes da gastronomia, como o tradicional Badebec, com projeto de Gustavo Paschoalin e paisagismo de Frederico Cançado; Mik, assinado por Ricardo Abreu, que vai ocupar as antigas instalações do Fasano; Deola, com a estreante Priscila Cox, e bar Caracol, a cargo de Pedro Luiz de Marqui.

Criz Ferraz (curadora), Marcelo Felmanas e Livia Pedreira. (site CASACOR)

A loja CASACOR, em parceria com a Hybrida, ganha projeto do arquiteto e artista Samuel Angelo. Já o projeto da Mels Brushes, fica sob o olhar da dupla Anete Weber e Rafaella Marques.

Para saber mais informações, os interessados podem acessar o site oficial do evento https://casacor.abril.com.br/mostras/sao-paulo/