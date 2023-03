Casa de caridade em Brasília faz campanha nas redes sociais por sede própria

A Casa da Caridade Inácio Daniel acolhe pessoas em situações de rua com alimentos, medicamentos e ajuda em exames laboratoriais

Criada pela ativista Maira Rocha em 2020, a Casa de Caridade Inácio Daniel tem planos de expandir seu atendimento à população de rua e pessoas em vulnerabilidade social que vivem na região de Brasília. Por isso, desde 18 de março, a organização criou uma campanha nas redes sociais para comprar uma sede própria com a ajuda de doações.

Espaço atual da Casa de Caridade Inácio Daniel, que fica localizada no bairro Guará

A Campanha Tijolinho tem meta de chegar ao montante de R$ 1,5 milhão, mas já arrecadou por volta de R$ 200 mil reais nos primeiros dias de mobilização. A ideia é que cada interessado possa comprar simbolicamente um tijolinho que ajudará a construir a nova sede da casa de caridade.

Entre seus projetos, a Casa tem iniciativa de entregar marmitas à população

Os valores das doações vão de R$ 100 até 400 reais e podem ser feitos mediante pagamento via pix ou transferência bancária. Já no final da ação, todos os contribuintes terão seus novos gravados no Memorial da Esperança. O espaço também ficará na nova sede.

Casa de Caridade também oferece atendimento ambulatorial para pessoas que vivem na região de Brasília

Atualmente, a Casa de Caridade Inácio Daniel está instalada no bairro do Guará e atende mais de mil famílias mensalmente com entrega de cestas básicas. A iniciativa, no entanto, também promove outros projetos sociais. Entre eles, estão: distribuição de medicamentos, atendimento ambulatoriais e a realização de exames laboratoriais não fornecidos pela rede pública de saúde.

“O local onde a Casa está atualmente é alugada. Assim, passado os três anos de locação, nós tentamos renovar esse contrato, porém, o locador não teve interesse em proceder a renovação. Por isso, nós começamos a campanha”, explicou o dirigente do projeto, Everton de Abreu, em entrevista à coluna.

Tempo corrido para angariar doações

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, a Casa de Caridade já terminou seu contrato de locação e corre o risco de perder o espaço em até dois meses caso a imobiliária precise do espaço para aluga-lo ou vende-lo a um novo inquilino. Por isso, a ideia é que a campanha chegue a sua meta o quanto antes.

“No frigir dos ovos é o seguinte: [após o pedido] nós temos um prazo de 30 a 60 dias para sair daqui. Nós olhamos um terreno, que fica localizado na área de Águas Claras, para termos uma noção de meta da campanha”, concluiu Everton.