Carro de Lucas ‘o sincero’ pega fogo em garagem de prédio e influenciador enfrenta problema com seguradora

Incêndio começou por volta de 7 horas da manhã e foi contido pelo zelador do prédio, que foi quem avisou Lucas e seu marido, Francesco Pellegatta

O carro do influenciador digital Lucas Pellegatta, conhecido nas redes sociais por “Lucas o sincero” pegou fogo na garagem do prédio onde mora com o marido, o psicólogo e palestrante, Francesco Pellegatta em Salvador, uma semana antes do carnaval 2023.

O incidente foi flagrado pelo zelador do prédio residencial, que foi quem informou ao casal e quem conteve as chamas com o auxílio de um extintor de incêndio. Pelo circuito interno de câmeras do condomínio foi possível constatar que não houve nenhuma movimentação de pessoas próximas ao veículo, o que indica que o incêndio pode ter iniciado devido a problemas elétricos.

O veículo modelo Yaris da montadora Toyota foi adquirido pelo influenciador há três anos, não tinha atingido nem 17 mil km rodados – a média anual dos brasileiros varia entre 15 a 20 mil km – estava com as revisões em dia e não havia apresentado nenhum tipo de problema ou pane elétrica anteriormente.

Segundo Lucas, ao ser informado do incidente, “a primeira reação foi um estado de choque, pois o carro estava estacionado ao lado de outros veículos e a poucos metros da tubulação de gás do condomínio, o que poderia ter causado uma tragédia”.

Os momentos que seguiram ao incêndio não foram mais tranquilos, Lucas desenvolveu crises de pânico e ansiedade e passou a ter dificuldade para dormir, além de ter vários problemas em razão de um grande contratempo com a seguradora Azul Seguros, responsável pelo seguro veicular

“Além das incongruências da seguradora, que telefonicamente deram perda total, por e-mail indenização integral e depois por telefone voltou atrás e disse que não foi perda total. Enfim, dessa forma podendo vender o veículo colocando a vida de outras pessoas em perigo, me parece que a seguradora e a montadora estão com a responsabilidade solidária uma com a outra”, explica o influenciador.

De acordo com Lucas, a seguradora alegou que devido aos danos, a perda considerada foi a integral e não total, o que representou uma indenização de 75% do valor do veículo. Além disso, o laudo com a conclusão das causas do incêndio não foi entregue, o que fez aumentar a sensação de insegurança, por continuar desconhecendo as razões do incêndio.



Segundo Joedson Gomes, advogado de Lucas, “a seguradora tem negado ao consumidor o direto que lhe assiste quanto a transparência. Segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, quando a seguradora nega o acesso ao laudo, vistoria, qualquer dado que seja importante para elucidação do caso, pois é direto do consumir conhecer da causa. No caso de Lucas, vemos que o suporte emocional é devido principalmente pela montadora do carro, visto que, todos os transtornos foram causados por possível defeito ou vício do produto, respectivos artigos 2 e 18 do CDC, transtornos esses que poderiam ser piores, caso o consumidor estivesse dentro do carro no momento do ocorrido”.

“Eu só tenho uma certeza: não vou voltar a comprar carros desta marca. Eu fiquei com uma sensação de insegurança muito grande. Será que vou conseguir dirigir novamente? Será que vai acontecer com outro carro? E se eu estiver dentro do carro? Eu preciso de respostas”, desabafa Lucas.

A Azul Seguros foi procurada, e em nota respondeu que: “após análise do processo e vistoria para constatação dos danos, o processo foi decretado como Indenização Integral, e uma vez que a apólice contempla a cobertura de incêndio, o processo foi encerrado e a indenização realizada. Não houve laudo técnico para análise da causa”. Entretanto, a Azul Seguros não informou se irá realizar um laudo para entregar ao contratante ou se outro documento será entregue.



Para o advogado, “seria importante ressaltar quanto o prazo de 30 dias, após entrega dos documentos, transparência da seguradora com o segurado, quanto aos dados que motivaram a decisão, laudo técnico que conste a causa do sinistro. Além de fazer o BO na delegacia mais próxima, bem como entrar em contato com a montadora, para noticiar sobre o fato ocorrido, até como forma de prevenir que outros sejam acometidos por problemas parecidos. É importante registrar tudo. A produção de prova é medida necessária para a reparação dos eventuais danos”, pontua dr. Joedson.



Para Lucas, “são tantos meios de transportes disponíveis no Brasil e ao mesmo tempo, tantos acidentes em todos eles. Em geral, eles deveriam ser mais seguros, ajudar as pessoas a se locomover em paz. Qual o tipo de segurança que é de fato garantida no Brasil? Seria muito importante se tivéssemos leis mais rígidas e mais segurança para todos. As montadoras e concessionárias no Brasil ao que parecem, estão mais preocupadas em vender veículos do que com a segurança e a vida dos próprios clientes. E as seguradoras, apenas em lucrar cada vez mais”, finaliza o influenciador.

A assessoria de comunicação da montadora Toyota foi procurada nos dias 21, 22 e 27 de março, mas optou por não responder a esta reportagem.