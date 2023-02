Carreira solo: Luiza Martins assina com a Som Livre e apresenta novidades para 2023

Após renovar a parceria de sucesso com gravadora, a cantora celebrou repercussão de seu último single com Murilo Huff, a faixa “Ponto Final”, que faz parte do seu primeiro álbum desta nova fase

Conhecida por ter uma das vozes mais potentes do sertanejo, Luiza Martins escolheu a Som Livre para renovar seu contrato artístico nesta nova fase de carreira, agora como cantora solo. A artista consolidou a parceria na última quinta-feira (9), na sede da gravadora no Rio de Janeiro, com a assinatura do contrato, seguida de um pocket show para colaboradores com sucessos eternizados da dupla Luiza & Maurílio, além de covers e da sua nova música de trabalho, “Ponto Final”, parceria com Murilo Huff. A apresentação intimista teve ainda transmissão ao vivo no perfil da artista no TikTok, com o apoio da plataforma de vídeos curtos por meio da divulgação em banners digitais e impulsionamento do alcance da live.

Luiza Martins e Marcelo Soares, Presidente da Som Livre. Créditos: André Rola/Divulgação Som Livre

O primeiro lançamento solo de Luiza Martins chegou pela Som Livre no último dia 20 de janeiro, um single romântico em parceria com o cantor Murilo Huff. A faixa “Ponto Final” – que teve uma ótima repercussão na imprensa, redes sociais e nos charts – estreou no Top 200 do Spotify, atualmente seguindo na posição #185 e se mantendo entre os 100 principais videoclipes do YouTube, na 91ª posição, com mais de 6 milhões de visualizações . A melodia é uma demonstração da narrativa artística que a cantora vai abordar em seu novo projeto audiovisual gravado em setembro do ano passado, com diversas participações de peso, na capital federal. Dividido em volumes, o primeiro EP do projeto “Continua – Ao Vivo em Brasília” tem previsão de ser lançado no dia 24 de fevereiro.

A cantora rodeada pela equipe da Som Livre, família e amigos durante assinatura do contrato. Créditos: André Rola/Divulgação Som Livre

Luiza Martins esclarece que tanto o nome do single como do seu primeiro DVD solo, que leva sua assinatura na maioria das composições, foram escolhidos propositalmente para representar este momento de sua carreira. É como na expressão da gramática, em que a pontuação serve para encerrar um período e começar um novo: “Depois da perda do meu parceiro Maurílio vi meu mundo desabar, mas o amor pela música sempre falou mais alto e me trouxe novamente até aqui. Este novo trabalho é uma nova oportunidade e continua sendo um sonho duplo, realizado com muito esforço, carinho e autenticidade. Eu acredito que esse é o melhor repertório da minha vida. Esse DVD vem pra abençoar minha nova fase”, afirma.

Após a assinatura do contrato, aconteceu um pocket show da artista para colaboradores com transmissão ao vivo no perfil da artista no TikTok.

Sobre o que significa a formalização deste momento com a assinatura do novo contrato, Luiza conta: “Representa uma união muito honesta, verdadeira e bonita. Acredito que qualquer tipo de relação só traz paz quando é clara, e com a Som Livre me sinto pronta para dominar o mundo, não só por ser fã do trabalho da gravadora, mas por me sentir tão querida e ouvida por todos. Tô realizando um sonho! Somos muito alinhados, e caminhamos juntos pro mesmo rumo: o do trabalho entusiasmado, limpo e bem feito.”

“Luiza é uma das maiores vozes da nova geração do sertanejo. Não só uma grande artista, mas uma grande mulher, que luta pelo seu espaço usando talento e personalidade como armas. Agora ela começa sua carreira solo, que eu tenho certeza que terá um impacto muito grande na cena da música do Brasil”, diz Marcelo Soares, Presidente da Som Livre.

Com produção musical da própria Luiza Martins, que está 100% envolvida em todas as áreas do projeto, e Ikaro Andrade, o audiovisual “Continua – Ao Vivo em Brasília” conta com a participação de Matheus & Kauan e Murilo Huff e reúne em seu repertório um material inédito, além de reapresentações dos últimos sucessos da eterna dupla Luiza & Maurílio.