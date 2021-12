Renomados médicos, Caroline Berger e Paulo Solano se casam em cerimônia em Florianópolis (SC)

Juntos há cinco anos, o casal também é sócio nos negócios

No último sábado, (11), após se conhecerem há cinco anos na faculdade de Medicina, a médica cirurgiã Caroline Berger e o cirurgião plástico Paulo Solano celebraram o amor. O casal se uniu em uma belíssima cerimônia e benção na Capela do Colégio Coração de Jesus, em Florianópolis, seguida de recepção para familiares e amigos no Hard Rock Live, foi o primeiro evento sediado no local, antes mesmo da sua inauguração.

A decoração do casamento ficou sob os cuidados de Paula Miranda, com muitas flores tropicais, dourado e cristais, e o vestido da noiva Carol Berger foi assinado pela estilista Nilma Vieira. As fotos são do fotógrafo Lauro Maeda.





Hoje, além de sócios no amor também são sócios nos negócios e comandam uma clínica na capital catarinense, mas tiraram um tempinho para aproveitar essa nova etapa na vida deles. Após a celebração em Floripa, o casal embarcou em lua de mel para Riviera Maya, banhada pelo mar do Caribe, também na rede de hotéis Hard Rock.

A coluna deseja muitas felicidades e amor ao casal!