Carol Garcia, atriz da TV Globo, conta que se apaixonou pelo pole dance por causa de personagem

Na história de Mauro Wilson, a personagem era manicure do salão de Nedda, mas decidiu trocar de carreira para ajudar na renda da casa onde vive com o seu ex-marido

Intérprete de Betina em Quanto Mais Vida, Melhor!, Carol Garcia se apaixonou pelo pole dance também na vida real.

A atriz teve que aprender a técnica para o papel na novela das sete da Globo e levou para a sua rotina a prática. “Esse trabalho me proporcionou um banho de autoestima! A minha sensualidade acabou sendo mais aflorada. Foi um bem enorme ter me conectado com o pole”, disse Carol.

Na história de Mauro Wilson, a personagem era manicure do salão de Nedda de (Elizabeth Savalla), mas decidiu trocar de carreira para ajudar na renda da casa onde vive com o seu ex-marido, Neném (Vladimir Brichta). Foi assim que se tornou a dançarina Jolie na boate Pulp Fiction.

Confira a entrevista exclusiva com Carol Garcia:

1-Como reagiu ao descobrir que teria que aprender Pole Dance para a novela?

Eu amei. Vi uma oportunidade de aprender algo novo que sempre me deu curiosidade. Talvez eu nunca fizesse pole por conta própria, e agora eu me apaixonei.

2- Qual foi o maior desafio?

O maior desafio foi gravar as primeiras cenas de pole dance. Tivemos pouco tempo de preparação e o pole é um exercício que exige muita segurança e força. No início minhas mãos soavam muito de nervoso e eu escorregava do pole. Eu tive que vestir a máscara da mulher segura e sensual e enfrentar as dificuldades.

3- Pole Dance também tem um “apelo” Sensual. Você se sente mais sexy quando está fazendo sua performance?

Com certeza. Digo que eu sou uma lacraia dançando qualquer música e linda dançando no pole. Rsrsrs . Mas o mais lindo foi que eu entendi que essa sensualidade não é para o outro, é pra conexão comigo mesma.

4- Lemos que você levou o Pole Dance para a sua vida! Já o tem em casa? Ou pratica em alguma academia?

Não tenho em casa. AINDA. Pratico no Amora Pole Dance, que é a da nossa preparadora da novela. É um espaço de muito acolhimento. Eu entro lá e já me sinto mais segura.

5- Como foi gravar uma novela durante a Pandemia? O que mais lhe deixou aflita?

Foi bem difícil. No início parecia que estávamos na Nasa. Todos de macacão, máscara, faceshield, cada um em um camarim. Foi triste começar um trabalho que é de contato, sem contato. Ensaiar as cenas usando máscara foi bem difícil. Mas a rede globo foi extremamente prudente, ética e cuidadosa. Os protocolos de segurança estavam sempre sendo revistos. Era necessário viver isso. Em algum momento a gente se adaptou às novas regras.

6- E estrear uma novela já gravada é muito diferente para o ator?

Muito! Quando gravamos com a novela no ar é possível avaliar o próprio trabalho e entender onde queremos ajustar. Vejo algumas cenas que talvez eu fizesse diferente. Ao mesmo tempo somos muito autocríticas, então não ver nada deu a possibilidade da liberdade. Não tinha como entrar em crise, era fazer e confiar na direção.

7- Você tem assistido a novela?

Entro na Globoplay todos os dias para ver. Estou achando a novela linda, de um bom gosto absurdo, amo o elenco, as personagens. Acho a novela um acerto para esse momento. Um grande acerto!

8- Quais são os próximos projetos?

Enquanto não surgir um novo trabalho eu pretendo investir na escrita e em estudos de atuação. Toda pausa deve ser de aprimoramento.