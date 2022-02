Carol Borba anuncia gravidez do 1º filho durante podcast de Evelyn Regly

A influenciadora fitness afirmou que antigamente não tinha vontade de ser mãe

Mais uma cegonha chegando entre os famosos. Durante um bate-papo descontraído com Evelyn Refly no podcast “Vacacast”, a influenciadora fitness Carol Borba anunciou que está grávida do primeiro filho. A personal trainer contou como está sendo a experiência e confessou que antigamente não pensava em ser mãe.



O podcast “Vacacast”, que vai ao ar às terças e quintas no YouTube, tem dado o que falar na internet com a presença dos principais influenciadores e fofocas exclusivas dos artistas. A novidade divulgada para Evelyn essa semana foi durante a conversa com Carol, que revelou em primeira mão a gravidez.

A entrevista está disponível no canal do YouTube do podcast “Vacacast”



“Eu queria parar de tomar anticoncepcional, mas decidi conversar antes com meu marido. Eu resolvi parar para pensar na maternidade, pois estava deixando sempre para depois. Uma amiga me indicou congelar os óvulos e eu não consegui marcar as consultas e o tempo foi passando. Eu não tinha vontade de ser mãe, mas me abri pra maternidade e deixei nas mãos de Deus. Acabou acontecendo e estou muito feliz com a gravidez”, contou Carol Borba.



No Instagram, Carol disse que descobriu a gravidez na terça-feira, 8, e queria contar logo para os seguidores



Após conversar com o marido e surgir nela a vontade de ter um filho, a educadora física descobriu a gravidez há pouco tempo, começando o ano com o pé direito e muitos preparativos pela frente. Após o podcast, a influenciadora postou no Instagram um vídeo com imagens de quando recebeu o exame positivo.



“Siiim! É isso que vc tá imaginando. Tem baby Borba chegando logo logo por aqui!! Uma notícia dessa eu não poderia guardar só pra mim! Vocês são parte da minha família, por isso quis vir aqui logo e contar. To de 7 semanas gente”, escreveu Carol nas redes sociais.