Carol Bassi promove evento durante Paris Fashion Week

Label reuniu diversos nomes da moda no badalado hotel Le Bristol para celebrar o lançamento da coleção Pré Fall

A label Carol Bassi realizou um encontro intimista no último sábado (04), durante a Paris Fashion Week, a mais importante semana de moda do mundo. O evento foi realizado no famoso hotel Le Bristol em Paris, para celebrar o lançamento da coleção “Pre Fall 23” da CB, em que Anna Carolina Bassi e Caio Campos, fundadores da marca, receberam amigas e convidadas para prestigiarem as novidades.

O evento ocorreu no Le Bar Du Bristol, o lounge e bar do Le Bristol, e contou com a participação de personalidades



“Estou muito feliz em realizar este encontro em Paris, pois afinal, toda a coleção Pre Fall 23 foi inspirada nas silhuetas e modelagens parisienses das décadas de 60, 70 e 80. É maravilhoso estar celebrando esse novo momento em uma cidade tão mágica quanto essa e ao lado de pessoas tão especiais”, comenta a empresária Anna Carolina Bassi.

O evento ocorreu no Le Bar Du Bristol, o lounge e bar do Le Bristol, e contou com a participação de personalidades como Lala Rudge, Ana Paula Siebert, Jordanna Maia, Carol Toledo, Juju Norremose, Maitê Faitarone, Reis Rodrigues, Marcela Menin, Raissa Santana, Lari Duarte, Patsy Scarpa, entre outras, que vestiram as peças do lançamento e trouxeram looks clássicos e repletos de caimentos estruturados.

A coleção Pre Fall está disponível na flagship CB, localizada no Shopping Cidade Jardim, na loja do Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, na loja do bairro de Belvedere, em Belo Horizonte, no CJ Fashion, no provador CB no Shops Jardins, nas multimarcas disponíveis ao redor do país e no e-commerce próprio da marca.