Carnaval zen: conheça dez opções de retiros de autoconhecimento durante o feriado de folia

Para aproveitar a festa de forma mais significativa, o Portal Meu Retiro elaborou uma seleção de pacotes em todo o Brasil para buscar consciência e transformação interior; Opções vão de práticas de yoga e meditação até uma imersão amazônica com rituais

Já imaginou encontrar a paz interior no meio do carnaval? Pois é justamente essa a proposta de um dos muitos retiros de autoconhecimento disponíveis para quem quiser aproveitar o feriado de carnaval de uma forma nada convencional. Se muita gente quer aproveitar os dias de folga para esquecer da vida e cair na farra, mais e mais pessoas devem usar o período para uma jornada de autoconhecimento e introspecção.

Imersão de carnaval no Templo Ser, localizado em Ilhabela, litoral de São Paulo, é uma opção para curtir o carnaval de forma leve e diferente

Marketplace digital especializado em experiências de bem-estar e autoconhecimento, o Portal Meu Retiro possui dezenas de opções de retiros por todo o Brasil. As atividades e propostas de cada jornada são as mais variadas possíveis. De imersões num resort flutuante na Amazônia — com direito a rituais indígenas e caminhadas noturnas — até práticas de agroecologia, imersões de yoga e meditação. Ou então um isolamento onde o silêncio é o único mandamento.

Aflora Sonora, outra opção de retiro de autoconhecimento e propósito para aproveitar o feriado de folia

Por mais exótica que a proposta possa parecer, optar por um retiro no carnaval pode ser uma forma de buscar também um destino mais autêntico. Ao escolher o isolamento num refúgio de autoconhecimento muitos organizadores defendem que é possível descobrir a verdadeira alegria dentro de si.

De acordo com Daniela Coelho, CEO do Portal Meu Retiro, não falta público atrás de vivências assim. “Temos observado uma demanda crescente tanto da oferta quanto da procura por este tipo de experiência. É interessante este fenômeno porque é provável que as pessoas estejam aproveitando o começo do ano, ainda sob efeito das promessas feitas no réveillon para começar a colocar em prática algumas metas para uma vida mais saudável e centrada na expansão da consciência”, afirma Daniela.

Retiro de Carnaval, CarnAmor vai para a sua sexta edição em 2023

O Portal Meu Retiro se propõe ser um espaço digital onde inúmeras organizações e profissionais autônomos de todo o Brasil podem divulgar seus serviços. O objetivo central é reunir assim num único lugar uma série de experiências antes dispersas e desagregadas, como retiros, meditações, imersões, terapias holísticas, cursos, entre outros. Dessa forma, reduz também o trabalho de divulgação dos organizadores, além de ser um mecanismo de vendas.

Retiro de Carnaval na Amazônia promete maior conexão com a natureza

De toda forma, a proposta das imersões não é ignorar a folia, mas persuadir as pessoas de que é possível festejar com equilíbrio. E que participar de um retiro de autoconhecimento durante o Carnaval pode ser um jeito de aproveitar a festa descobrindo novas formas de harmonia interior.

Confira abaixo uma seleção de 10 retiros de carnaval em todo o Brasil elaborada pelo Portal Meu Retiro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cura com turismo: Carnaval na Amazônia

Flutuando no braço do Rio Negro, em total sinergia com o meio ambiente, o encontro acontece no Resort Uiara, que reúne a natureza selvagem, muito conforto, a excelência no atendimento e gastronomia regional. Nesse lugar incrível a proposta inclui vivência de constelação familiar, yoga e meditação diárias, xamanismo, uma sessão curativa de respiração do renascimento e muitas outras.

Quando: De 17/02 a 21/02

Onde: Paricatuba – AM

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto: A partir de R$ 8.167,06

Retiro de Carnaval 2023: Cores de Krishna

O Espaço Cultural e Restaurante Confraria Vegana oferece 4 dias de retiro de imersão espiritual na Fazenda Nova Gokula, no feriado de carnaval com programação completa, alimentação consciente e hospedagem em área de proteção ambiental entre as montanhas da Serra da Mantiqueira. Entre os atrativos, baile de mantras, cerimônia como de queima do karma e Mangala Arati, além de Bhakti-yoga e palestra. Trilha para cachoeira e visita a um viveiro de pássaros apreendidos pelo Ibama.

Quando: De 18/02 a 22/02

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde: Pindamonhangaba – SP

Quanto: A partir de R$ 1.693,06

CarnAmor – 6ª Edição

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Retiro Integrativo Makia é uma experiência de integração entre corpo, mente e alma em busca de se reconectar com as verdadeiras essências de cada um. A proposta é reconhecer o Amor Incondicional que habita dentro de cada um e o verdadeiro propósito de estar na Terra. Entre as atividades, Teia da Vida, Constelação Cósmica Multidimensional, Ritual do Cacau, expansão do coração, amor e acolhimento, além de Medicina da Natureza e das Ervas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: De 18/02 a 21/02

Onde: Serra Negra – SP

Quanto: A partir de R$ 1.840,45

Retiro Inspire

A proposta é uma abordagem terapêutica e de desenvolvimento humano com foco em prosperidade, relacionamento, saúde física e mental, emoções, propósito da vida e despertar espiritual. Na lista de atividades estão a Roda de Propósito, práticas de meditação ativas e passivas, além de respiração consciente, com pranayamas. Caminhadas ao ar livre e conexão com a natureza, banhos de ervas e renascimento da criança interior.

Quando: De 17/02 a 19/02

Onde: Colombo – PR

Quanto: A partir de R$ 1.522,99

Retiro de Carnaval Yoga e Silêncio

Retiro de meditação e yoga, com silêncio completo durante todo dia, com certa abertura para perguntas na noite. Pela manhã ocorrem práticas de yoga e pranayama, alimentação natural completa, sessões de meditação à tarde e estudo à noite. Ótima oportunidade de aprender a meditar e frear um pouco a agitação mental. E tudo isso em um lugar mágico, no Vale do Capão, na porta do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia.

Quando: De 17/02 a 22/02

Onde: Chapada Diamantina – BA

Quanto: A partir de R$ 1.522,99

Romã Ashram: Retiro de Carnaval

Um carnaval na natureza, om meditação, silêncio, yoga, comida saudável e terapias integrativas é a proposta do Romã Ashram. Cuidar do corpo com uma alimentação consciente, cuidar da mente com momentos de silêncio e meditação. Trabalhar as emoções com atividades terapêuticas e curar o espírito em comunhão com a natureza e o ser de cada participante.

Quando: De 18/02 a 21/02

Onde: São Pedro – SP

Quanto: A partir de R$ 1.840,45

Retiro de Carnaval Travessia: O Despertar

O Retiro Travessia é uma jornada criada especialmente para quem tem sede de mudança, que deseja deixar ir o velho eu, a velha identidade, hábitos e padrões negativos. Para quem quer abandonar as velhas crenças limitantes, formas desequilibradas de se relacionar, deixar ir a velha vida que não cabe mais, que não faz mais sentido na alma. Este retiro promete trazer orientações práticas para o crescimento psicológico e espiritual para toda a vida.

Quando: De 18/02 a 21/02

Onde: Entre Rios de Minas – MG

Quanto: A partir de R$ 1.704,40

Retiro de Meditação com Nisargan — Método Fluir Consciente

Este retiro aposta numa abordagem inovadora de meditação, mantendo a essência de cada participante, dispensando regras e obrigações desnecessárias. A primeira parte é um curso completo de meditação, ensinando os conceitos básicos e as técnicas do Método de Meditação Fluir Consciente. Já a segunda é o aprofundamento na experiência, de tal modo que os participantes saiam com plenas condições de prosseguirem com essa prática ao longo de suas vidas.

Quando: De 17/02 a 21/02

Onde: São Francisco Xavier – SP

Quanto: A partir de R$ 2.384,68

Templo do Ser — Imersão de Carnaval

A imersão de Carnaval no Templo Do Ser procura por participantes que busquem movimentar o corpo e entrar em sintonia com sua própria pele. Mobilizar as energias dentro de cada um e se permitir uma reconexão consigo mesmo, com práticas para desintoxicar corpo, mente e alma. Além de atividades de yoga dance e massagem detox, inclui uma aventura rumo à Praia de Castelhanos de lancha com retorno em jipe Land Rover ou vice-versa.

Quando: De 17/02 a 21/02

Onde: Ilhabela – SP

Quanto: A partir de R$ 4.719,48

Retiro de Carnaval com Marco Schultz

Quatro dias de práticas, ensinamentos, satsangs, meditações, momentos de silêncio, canto de mantras, caminhadas e vivências. Essa é a promessa do Retiro de Yoga e Meditação com Marco Schultz e equipe, na Montanha Encantada, em Garopaba, Santa Catarina. Inclui meditações, ensinamentos, aulas de yoga, caminhadas, além de cantos e mantras. É fundamental que todo participante esteja verdadeiramente alinhado e comprometido com o propósito de autoconhecimento.

Quando: De 18/02 a 21/02

Onde: Garopaba – SC

Quanto: A partir de R$ 2.550,21

Sobre o Meu Retiro

O Meu Retiro é um marketplace para serviços sobre autoconhecimento e bem-estar. Nessa plataforma, diferentes profissionais e instituições podem divulgar seus cursos, eventos, retiros, imersões e serviços relacionados às terapias integrativas, terapias holísticas e qualidade de vida de forma geral, independentemente de crenças ou religiões. O propósito é ampliar a divulgação dessas experiências online ou presenciais, pagas ou gratuitas, oferecidas por profissionais autônomos ou grandes instituições, para que essas ferramentas de autocuidado e despertar da consciência cheguem àqueles que precisam. O lugar digital para conectar lugares e mestres inspiradores com aqueles que precisam ou desejam aprender mais sobre si mesmos, sobre o mundo e sobre a magia da vida.