Carnaval: Sabrina Sato lidera a volta do tradicional Bloco Unidos do Bar Brahma em São Paulo

A apresentadora queridinha da folia paulistana se juntou com a modelo e apresentadora, Fernanda Motta, para curtir o circuito de rua após uma pausa de dois anos.

A multidão foi à loucura depois que a rainha mais amada do Brasil, Sabrina Sato, apareceu para mais uma vez comandar o tradicional Bloco Unidos do Bar Brahma, no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João, na tarde do último domingo (12). A data marca também o tão aguardado retorno do bloco ao centro da capital, após um intervalo de dois anos causado pela pandemia da covid-19. O desfecho? Os foliões comemoraram em dose dupla sob o som irreverente do Grupo Molejo com participação da cantora Valesca Popozuda.

O retorno do Bloco Unidos do Bar Brahma em São Paulo foi liderado por Sabrina Sato. Créditos: Lucas Menezes

E por falar em atrações, uma das musas oficiais do bloco, Fernanda Motta, marcou presença. A modelo e empresária participa da festa desde a inauguração, em 16 de fevereiro de 2020, e sempre é uma das personalidades mais aguardadas no circuito do trio. Quem também ajudou a manter o público animado foram as influenciadoras Thelma Assis, Vanessa Lopes, Bianca Dellafancy e Rita Carreira.

Os foliões curtiram muito o retorno do Bloco Unidos do Bar Brahma em São Paulo. Créditos: Lucas Menezes

O percurso do trio elétrico começou às 13h, com a apresentação do DJ Serginho, que animou a multidão com muito disco, soul, house, funk e finalizou com a presença surpresa da bateria da Gaviões da Fiel. A bateria da escola, sob o comando da apresentadora há 19 anos, ocupou as dependências do Bar Brahma deixando todos os presentes muito emocionados.