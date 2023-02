Carnaval no Mezanino da Torre de TV aposta na house music com DJ sul-africano Kasango e outras atrações inéditas

Parada certa dos fãs de música eletrônica na capital federal, a casa traz uma programação recheada para o feriado prolongado mais aguardado do ano, com datas até março e atração internacional

Já consolidado como um point da noite na cidade, o espaço traz uma programação eclética de house music que se estende de fevereiro a março. A primeira data já acontece nesta sexta-feira (10), com show do DJ Jackson e uma atração internacional, o sul-africano Kasango.

DJ Jackson



Kasango vem de uma cidade pequena da África do Sul chamada Welkom. A paixão do artista pela música aflorou aos 16 anos, quando colecionava discos de house music. Em 2019, o DJ estreou com o single One Night. Atualmente, o DJ o sul-africano é referência no gênero afro house e presença certa nas pistas do momento com o hit “Osama”.



Já o brasileiro Kim Jackson nasceu imerso no mundo da música, filho de um grande produtor do rock brasileiro e de uma multi-instrumentista. Além de rodar o mundo tocando em grandes eventos, dividiu palco com outros artistas, como Vintage Culture e Rüfüs du Sol.

Folia com muita música eletrônica no Carnaval no Mezanino BRB



Carna House

Com datas programadas até 3 de março, o Carna House do Mezanino promete noites agitadas para os fãs de EDM na capital. O grande destaque da temporada é o DJ Mochakk, com passagens por grandes eventos internacionais e hits com milhões de streamings, a exemplo de “Da Fonk (feat. Joni)”, track mais popular do artista no Spotify, com mais de 3,7 milhões de reproduções.



O lineup também inclui outros nomes da cena eletrônica que nunca tocaram na casa, como Ashibah, Barja, Öwnboss e Swarup, além de Kasango e Jackson, que abrem a programação. O Carna House também terá nomes consagrados do meio eletrônico nacional que já agitaram as picapes da casa, como Bruno Be, Jackson, Maz, Mojo e Daft Hill, e retornam para mais uma temporada que promete um sucesso de público.

“As temporadas de música eletrônica do Mezanino são famosas por reunir grandes nomes da cena em um espaço com proposta mais intimista. A proximidade do público com o DJ faz com que a energia fique única. Além disso, nada como a energia do Carnaval, não é mesmo?”, destaca João Felipe Maione, sócio do gastrobar. Para a temporada, repleta de tracks incríveis, a casa terá uma cenografia única com referências carnavalescas, além dos próprios elementos da cenografia padrão, que volta do recesso de janeiro reestruturada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Os ingressos para a season de Carnaval estão à venda pelo site e aplicativo Sympla, com preços a partir de R$ 100 (meia-entrada) e classificação indicativa de 18 anos, com desconto de 20% para clientes BRB.

Serviço:

Mezanino BRB

Local: rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Funcionamento da casa: terça-feira a domingo

Entrada: Gratuita por tempo limitado.

Mais informações e horários: consultar o Instagram (@meza.nino) ou (61) 99167-7812

Observação: na operação de restaurante, o Mezanino atende com ou sem reservas. Para consultar a disponibilidade de mesas, basta ligar ou enviar uma mensagem no WhatsApp do número indicado acima. Reservas de até 8 pessoas por mesa, com tolerância de espera de no máximo 10 minutos. Nos dias de shows, consultar o horário da operação da cozinha.