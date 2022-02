Carnaval em Trancoso: Festival inédito une bem-estar, gastronomia e música

Em um cenário paradisíaco, o evento reunirá atrações de peso da cena eletrônica internacional e nacional, além de atividade de wellness e gastronomia tradicional com toque moderno

Dias de conexão com a natureza exuberante da Bahia, muita música e bem-estar. É o que promete o S.O.M Festival – State of Mind Festival, na tradução ‘Estado de Espírito’ – evento multissensorial que apresenta sua primeira edição em Trancoso, entre os dias 25 de fevereiro e 1 de março. Com uma proposta de Carnaval nunca antes vista no Brasil,o festival proporcionará ao seleto público encontros musicais com alguns dos mais talentosos nomes da cena eletrônica em três festas open bar, uma jornada gastronômica e três dias de beach club com atividades para o corpo e a mente.

State of Mind Festival, evento multissensorial apresenta sua primeira edição em Trancoso

O start do evento será no dia 25/02, com um jantar “da terra ao mar” no Cacau, restaurante expoente da culinária baiana. O menu, elaborado a quatro mãos, une o chef Juliano Valese, dono do espanhol Torero Valese, em São Paulo, e um chef local. Durante o dia, o público também poderá conferir uma surpreendente exposição de arte com obras de artistas baianos.



Damian Lazarus e Bedouin completam o Line-Up do evento

Nos quatro dias seguintes – 26, 27 e 28/02 e 01/03 -, as atividades de wellness, como Yoga, Meditação, Sound Healing e Spiritual Healing, irão movimentar a tarde na Bahia no Hotel Fasano, em um deck de frente para o mar. Já na programação festiva, os convidados poderão desfrutar de dois dias de Beach Club com todo conforto no tradicional Fly Club, além das três festas open bar, sendo duas no Teatro L’Occitane e uma no Fly Club.

Trancoso é um dos destinos mais procurados na Bahia

No último dia do carnaval, 1º de março, a jornada será finalizada com uma feijoada no restaurante Quadrado com a tradicional culinária da Glória – ícone da região e reconhecida por sua gastronomia baiana e única, conhecimento este repassado para suas filhas, que hoje comandam toda a experiência, além, é claro, de mais uma exposição artística e regional para marcar os corações e memórias que ali passaram.

O line-up contará com nomes de referência na cena eletrônica como o duo Bedouin, do Brooklyn, Estados Unidos, cuja visão sonora eclética combina suas origens musicais ao seu gosto por capturar sensibilidade e imaginação; o inglês Damian Lazarus, um dos expoentes mais respeitados do House e do Techno na cena eletrônica contemporânea mundial; o americano Seth Troxler, outra referência do Techno; Sainte Vie (Live), mexicano baseado em Nova Iorque; e o alemão residente Amsterdan Patrice Bäumel.