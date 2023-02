Carnaval: Band Rio apresenta programa especial e desfile das escolas da Série Ouro com exclusividade

A transmissão contará com 26 câmeras espalhadas pela Sapucaí na sexta-feira e no sábado

A Band Rio exibe de segunda-feira (13) a sexta-feira (17), das 13h às 13h30, o programa especial Band Folia na Série Ouro. Com apresentação de Amanda Martins e participações dos jornalistas Bruno Chateaubriand e Leonardo Bruno e da geógrafa, gestora pública e ex-passista da Mangueira Rafaela Bastos, a atração vai desvendar a história das 15 agremiações que buscam uma vaga na elite do samba.

Band convocou especialistas para comentar os desfiles da Série Ouro. Créditos: Renato Pizzutto e Cau Martini

Os desfiles da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro serão apresentados pela emissora com exclusividade na sexta-feira, às 21h, e no sábado, às 20h30. Posicionados em um ponto privilegiado dentro do Camarote Nº1, Glenda Kozlowski e Sergio Mauricio vão descrever toda a emoção vivenciada já no início da Sapucaí.

Bruno Chateaubriand é um dos comentaristas convocados pela Band. Créditos: Divulgação

A transmissão terá comentários de Bruno Chateaubriand, Leonardo Bruno e Rafaela Bastos, com participações especiais das apresentadoras do programa Samba Coração, da Band Rio, Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira, e Selminha Sorriso, primeira porta-bandeira da Beija Flor de Nilópolis. Na programação nacional, a exibição começa a 1h da manhã nos dois dias.

Leonardo Bruno foi escalado pela emissora para participar como comentarista. Créditos: Divulgação

Seis equipes estarão dedicadas para mostrar todos os detalhes do evento até as 6h da manhã em 26 câmeras. Ao longo do espetáculo, o público ainda poderá votar em enquetes interativas no Band.com.br/carnaval para avaliar os quesitos comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, além da escola como um todo. Tanto no domingo quanto na segunda-feira, o repórter Rafael Pessina dará plantão no Camarote Nº1 trazendo a movimentação das celebridades.

Rafaela Bastos também foi convidada pela Band para integrar o quadro de comentaristas. Créditos: Divulgação

Transmissão online e redes sociais

No digital, o público contará com uma cobertura robusta, com câmeras instaladas em pontos específicos para registrar a folia em tempo integral em todas as praças. De onde estiver, o folião poderá acompanhar as transmissões ao vivo de vários Carnavais da Band pelo Brasil no site Band.com.br/carnaval, no Bandplay e no YouTube do Band Folia. Conteúdos exclusivos direto da Sapucaí serão disponibilizados nas redes sociais do Band Entretê e Band Folia e no site oficial da emissora. A Série Ouro será exibida na íntegra na sexta-feira, a partir das 21h, e sábado, às 20h30 nos canais Band Jornalismo e Band Entretê no YouTube.

Sobre os comentaristas:

Bruno Chateaubriand: É jornalista, colunista de Veja Rio e há nove anos integra o júri do Estandarte de Ouro do jornal O Globo. Também foi jurado oficial da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), no quesito alegorias e adereços, entre os anos de 2007 e 2014. Em janeiro de 2023, realizou o primeiro simpósio de casais de mestre-sala e porta-bandeira do Carnaval do Rio de Janeiro e finalizou a obra “Mestre-Sala e Porta-Bandeira, uma Arte Essencialmente Nossa”, que será lançada no próximo ano pela editora ACE. Como jornalista, apresentador e ator teve passagens pelo SBT, RedeTV, TV Globo e Record. Em rádio, trabalhou na Tupi FM, Nativa FM e Mix. É autor do livro “Como Usar o WhatsApp a Seu Favor” em 2017. É conhecido pela produção de eventos sociais e culturais. Na área esportiva, é presidente da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro desde 2017.

Leonardo Bruno: É jornalista, escritor e roteirista, com trabalhos no cinema, no teatro, na TV e na literatura. Autor de sete livros sobre música e cultura popular, entre eles, “Canto de Rainhas”, “Zeca Pagodinho – Deixa o Samba me Levar”, “Beth Carvalho – De Pé no Chão”, “Explode, Coração – Histórias do Salgueiro”, “Cartas para Noel -Histórias da Vila Isabel” e “Três Poetas do Samba-Enredo”. No cinema, escreveu o roteiro do filme “Andança – As Memórias e os Encontros de Beth Carvalho”. Já no teatro, é autor do musical “Leci Brandão – Na Palma da Mão”. Na TV, assinou direção e roteiro da série “O Samba me Criou”. Atua como pesquisador do Observatório do Carnaval, no Museu Nacional (UFRJ) e em 2023 completa dez anos como jurado do prêmio Estandarte de Ouro do jornal O Globo. É comentarista de carnaval nas transmissões de TV desde 2020.

Rafaela Bastos: Tem 25 carnavais pela Estação Primeira de Mangueira, sendo 23 deles como passista e musa da comunidade. Filha de dois integrantes da Velha Guarda da agremiação, é uma entusiasta do Carnaval e uma das organizadoras do estudo “Carnaval de Dados”, da Prefeitura do Rio. É responsável pela nova marca da Mangueira e sempre está ativa nos projetos que geram valor para a história da escola, ocupando atualmente o cargo de vice-presidente de Projetos Especiais da escola. É geógrafa e especialista em gerenciamento de projetos, branding e economia comportamental. Atua como gestora pública há mais de 17 anos e é presidente do Instituto Fundação João Goulart. Em 2016, foi condecorada com a medalha Rui Barbosa pelo seu estudo autodidata sobre a objetificação sexual das passistas.