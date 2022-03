Carnaval 2022 – Camarote Lounge Carioca recebe Jeito Moleque, Lexa e outros artistas de vários ritmos

Por conta da pandemia de Covid-19, o evento acontecerá em abril

Os amantes do Carnaval podem se preparar porque a festa acontecerá em grande estilo esse ano. Após ter uma edição cancelada e outra adiada por conta da pandemia de Covid-19, a festa brasileira mais aguardada acontecerá no mês de abril, entre os dias 20 e 30, e o Camarote Lounge Carioca já preparou as melhores atrações para os foliões.

Lounge Carioca conta com Beauty Center, SPA e Relaxamento, Buffet Premium, Open Bar e Translado (in/out)



Serão cinco noites super animadas e com atrações de diversos estilos para agradar a todos. Neste ano, a festa contará com uma super apresentação de Lexa, que também vai brilhar como rainha de bateria da Unidos da Tijuca e Rainha do camarote Lounge Carioca 2022.

Além de ser uma atração do Lounge Carioca, Lexa também será rainha de bateria da Unidos da Tijuca



Quem também estará no evento é Mc Marcinho, Thiago Martins, Arlindinho, Jeito Moleque e muito mais. O Lounge Carioca estará localizado no coração da avenida, no setor 7, em frente à cabine dos jurados. Além de uma vista privilegiada, o espaço tem três ambientes, dois andares, pista de dança e ambiente climatizado.