Carnalindas lança coleção de tiaras florais exclusivas e perfeitas para arrasar no Carnaval

A marca estreou no Baile da Vogue de 2020 com cinco cabeças

Se você estava procurando o acessório perfeito e exclusivo para arrasar no Carnaval de 2022, você acaba de encontrar! A coleção da Carnalindas acaba de sair do forno e está cheia de detalhes e flores, o que promete dar aquele toque delicado e feminino para sua produção na festa mais aguardada do ano.

As tiaras têm cores suaves, com complementos em folhas de linho, veludos e xadrezes, em tonalidades que vão do ouro ao rosé, e pétalas em tons de ombré



Os arranjos foram idealizados pela jornalista e designer Mauren Motta. A marca produz peças criativas e de qualidade para que as pessoas completem os looks de forma sofisticada. Para o Carnaval, as tiaras pensadas celebram os dias de folia outonais, por isso é priorizada uma cartela de cores suaves, com complementos em folhas de linho, veludos e xadrezes, além de pétalas em tons de ombré.

Quem já aprovou os arranjos florais de cabeça foi a stylist Marina Sanvicente



Todas as peças da Carnalindas são confeccionadas com materiais importados de qualidade. A marca surgiu em 2018, em Porto Alegre, graças ao amor da criadora pela festa mais popular do Brasil. Inclusive, Mauren acumula várias fantasias, saquinhos de glitter, paetês e muitas histórias carnavalescas para contar.

A marca também envia os produtos para todo o Brasil, basta acessar o Instagram @carnalindas e conversar com a equipe



A marca Carnalindas estreou no Baile da Vogue, sendo usada por cinco pessoas no requisitado evento da revista de moda. Por conta da pandemia, o negócio sazonal parou, mas agora retorna com força total. Os foliões podem encontrar as peças na feira de carnaval da Pinga Store Rio com exclusividade. Consulte os modelos no Instagram @carnalindas.