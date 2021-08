De garçom à investidor multimilionário, conheça Carlos Magno

Recentemente Carlos foi listado pelo Jornal de Brasília como um dos 5 brasileiros famosos que construíram suas fortunas antes dos 30 anos

Com cerca de 450 mil seguidores ele influencia diariamente milhares de pessoas que buscam conhecimento e inspiração para alcançar sonhos através do mercado financeiro e para isso, Carlos compartilha com seu público seus próprios aprendizados e ensinamentos que lhe fizeram construir uma fortuna multimilionária do zero aos 26 anos.

Ao compartilhar suas próprias práticas financeiras, Carlos tem influenciado ativamente no mercado financeiro e torna-se cada vez mais recorrente como assunto nas conversas sobre o setor. Suas dicas e sugestões de investimentos tem movimentado compra e venda de grandes empresas com ações negociadas nas Bolsas de Valores.

Carlos compartilha com seu público seus próprios aprendizados e ensinamentos que lhe fizeram construir uma fortuna multimilionária do zero aos 26 anos

Carlos começou a criar conteúdo quando ainda era um jovem que trabalhava como Garçom e Entregador de panfletos’ para pagar seus estudos e compartilhou com seu público tudo que aconteceu em sua vida, desde a época dos estudos até a ascensão como um advogado famoso e posteriormente Investidor.

Carlos começou a criar conteúdo quando ainda era um jovem que trabalhava como Garçom e Entregador de panfletos

Recentemente Carlos foi listado pelo Jornal de Brasília como um dos 05 brasileiros famosos que construíram suas fortunas antes dos 30 anos, ao lado de Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Bianca Andrade.

No Instagram e Youtube, os seguidores e alunos de Carlos registram em milhares de comentários de que maneira o Investidor impactou em suas vidas e como ele os ensinou e inspirou a conquistar a ‘’Liberdade Financeira’’, que o mesmo promove através de seu Lifestyle que combina negociações nas bolsas de valores, viagens internacionais de luxo e uma vida que qualquer jovem sonharia.

O primeiro milhão de reais, Carlos conquistou com honorários de advogado em uma empresa virtual que ele mesmo fundou e os primeiros três milhões foram com venda de materiais de estudo na internet e daí por diante ele multiplicou seu patrimônio e se tornou multimilionário, podendo inclusive abandonar a atuação como advogado para trabalhar de qualquer lugar, como promove ao seu público. ‘’Somente em 2021, já peguei um total de 50 voos, entre viagens nacionais e internacionais. Isso é liberdade geográfica’’ disse ele em um dos milhares de vídeos que compartilha em aviões e aeroportos pelo mundo.

Carlos começou a investir no mercado financeiro com R$15 (quinze reais) e tem ensinado outras pessoas a fazerem o mesmo através de conteúdos, materiais de estudo e ”mentorias”. Recentemente ele promoveu um evento virtual gratuito que reuniu mais de 30 mil pessoas em busca de se tornarem investidores de sucesso na ‘’Semana Investindo na Prática’’ e gerou uma comoção virtual com milhares de depoimentos de pessoas que já alcançaram resultados através de seus conteúdos.

Recentemente ele promoveu um evento virtual gratuito que reuniu mais de 30 mil pessoas em busca de se tornarem investidores de sucesso na ''Semana Investindo na Prática''

Além do evento virtual gratuito, Carlos também promove sua ‘’Mentoria Virando Investidor’’ em que ensina e acompanha passo a passo de seus alunos na jornada para obter lucros na compra e venda de ações na Bolsa de Valores do Brasil, Estados Unidos e Criptomoedas. As vagas para a mentoria são bastante concorridas entre os seguidores de Carlos e a espera para participar pode durar meses, mas quem participa garante que vale a pena.

‘’Carlos, te acompanho desde 2018 e vi todo seu crescimento. Tomei minha decisão para sair do mundo corporativo e fazer meu dinheiro trabalhar para mim para seguir outros sonhos!!!’’ comentou uma seguidora.

