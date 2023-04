Carlos Filho, o médico que transforma vidas por meio do transplante capilar

Com uma visão empreendedora e foco no bem-estar de seus pacientes, o jovem médico de Campina Grande planeja consolidar ainda mais sua técnica inovadora no mercado, que promete um procedimento mais natural, sem cicatrizes e indolor

A busca por um cabelo mais volumoso e saudável tem sido um desejo constante de muitas pessoas. E com o avanço da tecnologia, o transplante capilar deixou de ser um procedimento doloroso e de lenta recuperação para se tornar uma opção mais confortável e eficiente para quem busca ter um cabelo mais saudável e volumoso. É nesse cenário que surge Carlos Antônio Araújo de Oliveira Filho, médico especialista em transplante capilar.

Transplante capilar com técnica exclusiva

Com apenas 33 anos, o jovem médico natural de Campina Grande já é um dos pioneiros na cidade e vem ganhando destaque pela técnica inovadora que promove o transplante capilar, atualmente ele é dono da rede de clínicas Império Hair. Com a técnica inovadora e exclusiva, Dense Hair FUE, Carlos consegue transplantar fios um a um, sem a necessidade de uma incisão, tornando o procedimento mais natural, sem cicatrizes e indolor. A cirurgia é realizada sob anestesia local, tanto para homens quanto para mulheres que sofrem de queda de cabelo hereditária.

Carlos Antônio Araújo de Oliveira Filho se destaca como um dos pioneiros no transplante capilar em Campina Grande

A técnica tem feito sucesso entre aqueles que querem mudar o visual e aumentar a autoestima. Carlos Filho conta que se inspira em cursos e congressos para adquirir novos conhecimentos e descobertas que possam trazer benefícios aos seus pacientes. Com clinicas em várias cidade no Brasil, a Império Hair chega a Brasília e com sua técnica inovadora ele promete aumentar a autoestima dos homens da Capital Federal, o seu espaço é localizado na: SCN Quadra 05 Towers,Torre Norte,Bloco A,Brasìlia shopping Sala 1117 – Asa Norte.

Cada vez mais pessoas recorrem ao transplante capilar como solução para a queda de cabelo e a falta de autoestima

Com a técnica inovadora, Carlos Filho já atendeu vários famosos como o lutador de MMA Bruno Blindado, que confiou no trabalho do médico para mudar seu visual. Com uma visão empreendedora, o médico planeja expandir seus horizontes e consolidar ainda mais sua técnica inovadora no mercado. Para Carlos, os desafios são uma motivação constante para se manter focado em seu trabalho e oferecer o melhor tratamento possível para seus pacientes.

