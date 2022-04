Carlo Porto estreia na série Reis, na Record

O ator dá vida ao primeiro Rei dos judeus, Saul.

A série bíblica da Record que conta a história dos Reis do povo hebreu entrou na segunda fase nesta semana e Carlo Porto estreou no papel do protagonista Saul, o primeiro rei de Israel.

O personagem de vida pacata, agrícola e familiar tem uma reviravolta quando é ungido pelo profeta Samuel e se torna o líder do povo. O ator comenta sobre Saul:

“Saul era um homem do campo, pai de seis filhos com uma vida bem tranquila até se tornar rei. Tem certa dificuldade na liderança por ser um homem inseguro e a princípio não ser muito próximo de Deus.”

A série Reis vai ao ar na TV Record de segunda a sábado a partir das 21h. (Foto: Blad Meneghel)

Com uma carga dramática forte, Saul é um personagem complexo com muitas camadas, o que dá a oportunidade para o ator mostrar sua arte com muita intensidade.

Como esse rei esteve envolvido em muitas conquistas territoriais, cenas de batalhas é o que não faltam. A preparação física do elenco foi feita com um grande foco para o manuseio de armas da época: lanças, arco e flecha e espadas.

“A preparação desse personagem foi muito bacana, gostei muito deste processo. Este é um grande projeto, que exige muito de nós atores, o que me estimula bastante. O texto é fluido e com um arco dramático muito forte”, comenta o ator.

Carlo Porto como Adão em cena de Gênesis, na Record TV (Divulgação)

Carlo Porto é formado em artes cênicas pela Universidade de São Paulo (USP), casado com a cantora Liah Soares e pai da pequena Maria Liz. Esse é seu terceiro protagonista na teledramaturgia.

“A estreia foi incrível. Saul foi apresentado ao público fazendo o que gosta que é cuidar dos negócios da sua família. Dono de um coração humilde e um sorriso largo, ele é um homem do povo e muita gente vai se identificar com ele”, finaliza Carlo.

