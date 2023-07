Carlinhos Maia presenteia Lucas Guimarães com joia exclusiva feita pelo designer Paulo Teixeira

A peça em questão foi um belíssimo colar de esmeraldas colombianas e diamantes com valor estimado em R$300 mil

Quanto vale uma declaração de amor? O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia não mediu esforços para demonstrar o seu amor pelo marido e também influenciador, Lucas Guimarães.

Durante viagem pela Itália, Carlinhos surpreendeu seu amado com um colar de esmeraldas colombianas e diamantes. A joia é uma criação exclusiva assinada pelo designer Paulo Teixeira.

Paulo Teixeira, joalheiro idealizador da peça, revela detalhes sobre o pedido de Carlinhos Maia

Por se tratar de uma joia totalmente exclusiva, Paulo Teixeira não tem a autorização de revelar o valor exato da peça. Mas após uma pesquisa de mercado, foi concluído que a joia não custa menos de R$ 300 mil.

Carlinhos Maia já é cliente antigo de Paulo Teixeira e o joalheiro revela como surgiu a ideia de fazer o colar de esmeraldas e diamantes.

“Todas as joias do Carlinhos sou eu que assino, meu trabalho é totalmente autoral, então trabalho com peças exclusivas.O Carlinhos me procurou porque queria dar um presente muito especial para o Lucas. Ainda mais por não ter presenteado no dia dos namorados, ele queria algo que arrasasse. Como o Carlinhos já é apaixonado por esmeraldas, ele adorou a ideia e se apaixonou quando viu”, relata.

O joalheiro Paulo Teixeira começou seu trabalho em Goiânia e atualmente atende no bairro Jardins em São Paulo. Conhecido como o joalheiro dos famosos, Paulo já fez joias exclusivas para outras celebridades como Gusttavo Lima e Virgínia.