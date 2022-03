Carla Prata se apresenta em ensaio técnico da escola de samba em São Paulo

Madrinha de Bateria da Vai-Vai se emocionou e mostrou muito samba no pé

A apresentadora Carla Prata se apresentou nessa ultima sexta-feira,11, no ensaio da Vai-Vai, em São Paulo. A musa é Madrinha de Bateria da escola, que é a maior campeã do carnaval paulistano, com 15 títulos conquistados.

Com um macacão preto, repleto de muito brilho e correntes, feito especialmente para o ensaio, Carla Prata exalou beleza e simpatia pela avenida, além de muito samba no pé.

Amante do carnaval, a apresentadora Carla Prata se emocionou no ensaio técnico no Anhembi. A madrinha de Bateria da Vai-Vai, que é a maior campeã do carnaval paulistano, deixou um pouquinho de lado os outros projetos profissionais e dedicou o dia se preparando para entrar na avenida.

Ainda sem poder dar detalhes da fantasia que se apresentará no dia do desfile, para o ensaio, a apresentadora escolheu um macacão preto, com muito brilho e correntes e assim mostrou toda beleza e simpatia, além de muito samba no pé.

Carla Prata também participará do desfile no Rio de Janeiro, como Musa da Imperatriz Leopoldinense.