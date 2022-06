Carla Bruno e Tierry continuam parceria profissional após “Dança dos Famosos”

A capixaba Carla Bruno, que é bailarina profissional e coreógrafa, foi a professora do cantor Tierry na Dança dos Famosos no “Domingão” do Huck

Com a proximidade da dupla no quadro, muito se especula sobre um possível relacionamento após o beijo em uma das coreografias apresentadas no palco do programa, e da presença da bailarina em seu Estado natal no show do cantor em Cariacica no Espírito Santo, o que aumentou ainda mais a desconfiança dos seguidores de Carla e dos fãs do cantor.

A bailarina Carla Bruno coreografou o novo HIT do cantor Tierry chamada “Tu Quer” gravado no DVD ‘Rolê de Milhões’

Agora com o lançamento da nova música de Tierry chamada “Tu Quer”, gravada no Espaço das Américas, em São Paulo para o “DVD Rolê de Milhões” que chegou em todas as plataformas digitais, a bailarina Carla Bruno foi convidada para coreografar e criar pela primeira vez o corpo de balé do cantor para as próximas apresentações.

Prova disso foi a última publicação nesta quinta-feira (09\06), de Carla e de Tierry em seu perfil oficial do Instagram, ambos publicaram um vídeo fazendo a coreografia da nova música já dando um gostinho da parceria de sucesso que vem por aí, além disso já foi coreografada também a música “Me apaixonei, me apeguei”.

“Vocês já podem esperar muitas dancinhas coreografadas pros próximos hits dele, o homem vai continuar dançando (risos)”, diz Carla.

Além disso, a dupla foi vista circulando pelos estúdios Globo na última terça-feira (07\06), onde gravaram juntos o programa “Caldeirão” com o apresentador Marcos Mion que deve ir ao ar no sábado do dia 09 do próximo mês de julho. Vamos aguardar porque deve vir muito assunto sobre esses dois ainda por aí.