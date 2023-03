Cardiologista Mário Brodt fala sobre suplementação como adjuvante no tratamento de doenças ligadas à cardiologia

Especialista explica como a suplementação pode ajudar a combater doenças como a hipertensão, o colesterol alto a aterosclerose e a insuficiência cardíaca

A suplementação é uma grande aliada quando se trata de saúde física e mental, mas seu papel assume destaque especial quando o assunto é a saúde cardiovascular. Suplementar é muito mais abrangente do que apenas repor um ativo que está em falta . Trata-se de oferecer nutracêuticos que podem melhorar nossa qualidade de vida. Como exemplos temos: suplementos que auxiliam no combate às dores osteomusculares, que melhoram o desempenho físico e cardiopulmonar, que melhoram o humor reduzindo estresse, ansiedade e depressão, que melhoram o sono oferecendo uma noite de descanso com melhor qualidade e associada ao bem estar de um ótimo despertar, que melhoram uma série de aspectos agregando benefícios na saúde cardiovascular .

Cardiologista Mário Brodt associa suplementação a tratamentos convencionais e observa melhora em pacientes

Crédito: Arquivo pessoal

Um dos diferenciais da suplementação é o auxílio no combate à doenças com muito menos efeitos colaterais quando comparada aos medicamentos tradicionais. Além disso, sua aplicabilidade, quando bem indicada, serve de maneira efetiva para tratar determinadas patologias, agregando uma série de benefícios adicionais à saúde . A suplementação não elimina a utilização de determinados medicamentos tradicionalmente utilizados, pois esses também têm seu papel fundamental. Saber suplementar é uma verdadeira arte que exige ponderação entre o manejo assertivo da medicina tradicional e a aplicabilidade da medicina de suplementação. Ela veio para agregar e trazer benefícios adicionais à medicina tradicional, embora possa, em algumas situações específicas, substituir o uso de medicamentos com resultados similares ou melhores.

Suplementação pode ser o grande reforço no tratamento de doenças cardíacas

Crédito: Arquivo pessoal

Quando falamos em saúde ,devemos lembrar que antes de buscar a melhor suplementação, a qual deve ser prescrita de forma individualizada, não se pode esquecer dos alicerces de uma vida saudável; manter uma alimentação adequada, praticar atividade física regular e cultuar hábitos saudáveis de vida de maneira geral, ou seja, viver de maneira equilibrada. Quanto mais esses alicerces forem fundamentados em nossas vidas e em nosso dia-a-dia, melhores serão os resultados, inclusive da suplementação.

No controle da pressão arterial sistêmica, por exemplo, encontramos bons aliados em nossa alimentação, como a beterraba e o cacau. Há uma série de estudos que demonstram esses benefícios. A beterraba, por ser rica em nitrato, promove um aumento de óxido nítrico em nosso organismo, e, dessa forma, gera uma resposta de vasodilatação com consequente queda da pressão arterial.



Há outros alimentos – ou suplementos – que podem agregar valor no controle da pressão arterial, como alho, por exemplo, que possui propriedades anti-hipertensivas muito interessantes. A presença de alicina em sua composição tem ação vasodilatadora, sendo seu efeito anti-hipertensivo registrado de forma quase que incontestável em uma série de estudos. Quando usado na forma de extrato de alho envelhecido suas propriedades se intensificam ainda mais . Agregando benefícios, esse tipo de alho possui um importante efeito antioxidante, o que poderia trazer saúde endotelial , ou seja, diminuir o risco da progressão de aterosclerose nas nossas artérias.

Para o médico Mário Brodt, cardiologista e autor do livro “Infartei, e agora?”, a princípio, a suplementação parecia algo estranho para quem estava acostumado com a medicina tradicional baseada na utilização de exames e medicamentos tradicionais. “Meu começo nesse mundo de suplementação tem uma história interessante, pois tudo começou através de um colega de natação que hoje considero um grande amigo. Uma pessoa de mente aberta, entusiasta , estudioso e empreendedor na área de gastronomia e suplementação. Sócio e idealizador de uma das mais sérias empresas de suplementação do Brasil. O destino estava à minha porta , pois numa determinada ocasião, acabei relatando sobre fadiga intensa ao final dos meus dias , apesar de estar com a vida toda regrada, fazendo exercício, comendo e dormindo bem . Foi quando, para minha surpresa, ele me presenteou com um frasco de coenzima q 10, a qual promoveu uma diferença enorme no meu referido cansaço ao longo dos dias”, contou o médico.

Segundo dr. Mário, sua primeira experiência com suplemento, já apresentou resultados inesperados: em pouco tempo mudou totalmente sua percepção e despertou seu interesse em estudar sobre o assunto. Com o aumento no número de pacientes que tinham passado pela Covid-19 e se queixavam de cansaço extremo após a infecção ainda durante a pandemia, os estudos sobre a indicação de coenzima Q 10 na síndrome da fadiga crônica, geralmente usada pós-infecção viral de qualquer etiologia como gripe comum foram se intensificando.

Giselda Muller Silva, a enfermeira que resgatou a saúde com a suplementação

Crédito: Arquivo pessoal



“Como muitos de meus pacientes apresentavam sofrimento intenso pelo cansaço pós Covid, resolvi me aventurar e prescrever a coenzima q 10. Resultado? Melhora sensacional da fadiga nesses pacientes em menos de 30 dias. Foi o pontapé para eu me aprofundar nos estudos sobre a coenzima q10 e a suplementação. E para minha surpresa, já existiam trabalhos publicados em revistas internacionais de renome demonstrando benefícios cardiovasculares com a suplementação da coenzima Q10”, relembra dr. Mário.

De acordo com o médico, um dos importantes estudos que basearam a suplementação foi publicado no Jornal americano de cardiologia – JACC – em que a utilização da CoQ10 promoveu melhora de capacidade funcional e de biomarcadores em pacientes com insuficiência cardíaca grave com fração de ejeção reduzida.

“Por incrível que pareça, nessa época, dois de meus pacientes com insuficiência cardíaca estavam refratários ao tratamento convencional, com falta de ar e piora clínica gradativa, apesar de todo o arsenal terapêutico de ponta que vinham utilizando. Decidi prescrever a coenzima q 10, e mais uma vez , uma nova e agradável surpresa: os dois melhoraram significativamente. Essa cascata de eventos me impulsionou a ir fundo no mundo da suplementação. Uma área que está em constante ascensão e precisa ser desmistificada, pois ainda há muita discriminação no próprio meio médico; certamente pela falta de conhecimento”, explica o médico.

Giselda da Piedade Gionedes Muller Silva, tem 61 anos e é uma das pacientes que virou adepta da suplementação. A enfermeira conta que a suplementação foi um divisor de águas em sua saúde e energia. Segundo Giselda, em 2019 foi diagnosticada com arritmia cardíaca e insuficiência cardíaca congestiva, além de fibrilação atrial, o que a deixava muito limitada, sem forças para andar e fazer atividades muito simples como falar, por exemplo. Ela conta que foi um período grave e cheio de dificuldades.

Paciente do cardiologista Mário Brodt, passou pelos tratamentos convencionais, percebeu que mesmo estabilizando continuava se sentindo doente, não tinha capacidade e nem força de trabalho. Após cerca de um ano e meio de acompanhamento, o médico sugeriu a suplementação. Giselda aceitou e começou a suplementar junto com a medicação. “Foi um divisor de águas, me senti melhor na primeira semana. Aquele estado de me sentir doente aos poucos foi mudando e fui voltando ao meu estado normal. Suplemento há um ano e posso dizer que mudou toda condição de vida. Hoje posso produzir e me sento muito bem. Foi um sentimento de resgatar a saúde. A combinação entre o tratamento convencional e a suplementação, esse olhar bioquímico, da fisiologia humana mudou minha vida completamente. Eu passei de uma condição de doente para uma condição de saúde”, comemora.



“Especialmente em relação à cardiologia, profissionais que conhecem e aplicam adequadamente a medicina de suplementação no âmbito cardiovascular conseguem vivenciar resultados incríveis para seus pacientes. É possível tratar uma série de doenças e condições clínicas de forma fantástica. Lembrando que, o ato de suplementar não indica, necessariamente, que devemos receitar um comprimido para engolir diariamente. Muitas vezes os suplementos são encontrados em nossa rotina através da nossa alimentação”, explica o médico.

Suplementação x colesterol

“Dentre cursos e estudos pude também me aprofundar sobre o temido colesterol ruim, incluindo a fração LDL-c. Hoje sabemos que existem mais de 11 subtipos de LDL-c e nem todos são nocivos. O que se sabe é que as frações pequenas e densas na verdade são as grandes vilãs. Dentro deste contexto, me deparei com alguns pacientes graves, com infarto prévio ou que tinham realizado angioplastias no passado, e ,que apesar de todo o tratamento otimizado com medicamentos usuais como estatina ,ezetimibe ,além de prescrição de exercício e alimentação adequada – mantendo os níveis de LDL-c dentro da meta preconizada, persistiam com progressão de aterosclerose. Mesmo naqueles que não tinham nenhum outro fator de risco. Um dos grandes aprendizados que pude aplicar, e que foi determinante nesse tipo de pacientes, foi a realização de um exame chamado subfracionamento de LDL. Nele, a identificação da presença aumentada das partículas pequenas e densas do LDL-c explicavam a progressão de doença desses pacientes apesar do tratamento trasicional otimizado. E, mais uma vez, foi na medicina de suplementação que achei alguns estudos interessantes, nos quais alguns suplementos podem reduzir essa subfração aterogênica. Alguns dos quais poderiam reduzir em até 30 % essa fração pequena e densa de LDL-c”, conta dr. Mário.

O médico explica que a suplementação é uma ferramenta que, agrega ao tratamento na medicina tradicional. A quantidade de ativos com evidência científica que temos hoje é vasta. Dentro da cardiologia existe uma grande variedade de suplementos que não foram citados, mas que poderiam auxiliar também na diminuição da aterosclerose, no controle da pressão arterial, na melhora dos níveis glicêmicos e no combate à insuficiência cardíaca.



Quantos suplementos são necessários para nossa saúde e bem estar não é tarefa fácil de precisar. Receitas mirabolantes e indiscriminadas não são a solução. Por isso, é importante a prescrição individualizada e por profissionais capacitados. Uma coisa é certa: a medicina associada à suplementação veio para ficar. A exemplo do dr. Mário, os profissionais que atuam nesse sentido afirmam que mudam a vida dos nossos pacientes proporcionando uma qualidade bem melhor. Esta é uma aposta que vamos querer fazer.