‘Caravana das Drags’, novo reality comandado por Xuxa estreia em 14 de abril na Amazon Prime

O Amazon Prime Video promoveu na noite desta quarta-feira (5) a premiere do novo reality show brasileiro “Caravana das Drags”. O evento, que aconteceu no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, reuniu as apresentadoras Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi, além das 10 participantes que subiram ao palco para apresentar performances individuais.

O elenco de “Caravana das Drags”

Com um formato inovador e desafios únicos, as competidoras, que incluem Chandelly Kidman, DesiRée Beck, Enme, Frimes, Gaia do Brasil, Hellena Borgys, Morgante, Ravena Creole, Robytt Moon e Slovakia, vão disputar o título de “Drag Soberana” do reality show e um prêmio de R$150 mil.

Convidados como Juliete, Fabiana Karla, Lana Rhodes, Sílvia Pfeifer, Helena Fernandes, Aline Borges, Alex Nader e Poliana Aleixo também marcaram presença

Com estreia marcada para o dia 14 de abril em mais de 240 países e territórios, “Caravana das Drags” terá oito episódios de 45 minutos, além de um episódio especial com a reunião das participantes.

Com performances inesquecíveis e muita diversão, o programa promete levar a arte drag para todos os cantos do mundo.