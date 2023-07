Capital Moto Week 2023 celebra 20 anos de Espírito Livre e Conexões

Festival se tornou uma plataforma de conexão para marcas e um público de 1 milhão de pessoas

Chegou o momento mais esperado para os amantes de rock, motos e muita adrenalina! O Capital Moto Week, o maior festival de rock e motos da América Latina, está completando 20 anos de história e promete uma edição histórica com recordes de público e oportunidades de negócios.

Pedro Franco, organizador do festival

O sucesso do Capital Moto Week transcende o mero entretenimento. Com uma proposta inovadora, o festival se tornou uma plataforma de conexão entre um público de quase 1 milhão de pessoas e grandes marcas. Este ano, conta com o apoio de nove patrocinadoras e cinquenta marcas nacionais e internacionais, todas buscando ativações ao longo dos dez dias de evento. Empresas como BMW, Michelin, Honda, Claro, Rede HPLUS, Pepsi Black, Spaten, Shopping Iguatemi e Sebrae compõem o grupo que está investindo pesadamente na edição de 2023.

O Maior Festival de Rock e Motos da América Latina celebra 20 anos de Liberdade e Espírito

Atraindo mais de 5 milhões de pessoas de 10 países e 5 continentes em duas décadas, o Capital Moto Week conquistou um público seletivo e fiel. Com uma taxa de fidelização de 98%, 72% dos participantes possuem mais de 30 anos e pertencem às classes A e B. São indivíduos com autonomia financeira e estabilidade profissional, que buscam lazer, bem-estar e entretenimento em um ambiente único proporcionado pelo festival.

Experiências Inovadoras e Super Infraestrutura!

Além das atrações musicais e a paixão pelas motos, o Capital Moto Week é conhecido por entregar experiências inovadoras e uma super infraestrutura, que rivaliza com festivais internacionais. Tirolesa, roda gigante, bungee jump, espaços de descanso, carregamento de celular, wifi e fotos são algumas das comodidades que estarão associadas às marcas patrocinadoras neste ano.

Uma das marcas registradas do evento é ser o único festival no Brasil certificado como “Lixo Zero” e ISO 20.121, refletindo o compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente.

O Capital Moto Week não impacta apenas os participantes do festival, mas toda a economia local. Em 2022, mais de 834 mil pessoas estiveram presentes, sendo que 40% delas vieram de fora da cidade. Para este ano, a expectativa é superar esse número e movimentar mais de R$60 milhões na economia do Distrito Federal. A rede hoteleira é um dos setores beneficiados, atingindo uma taxa de ocupação de 98% nos dias do evento, e outros 54 setores da economia também colhem os frutos do CMW.

Como parte das ações para fortalecer a presença da marca, o Capital Moto Week abriu uma loja pop-up no shopping Iguatemi Brasília. Com uma linha especial de produtos inspirados no lifestyle do motociclista, a loja tem sido um verdadeiro sucesso, com fãs consumindo a marca e adquirindo os produtos antes mesmo do início do festival.

O investimento total para realizar o festival em 2023 é de R$17,1 milhões, um valor recorde que reflete a grandiosidade e o compromisso em proporcionar momentos inesquecíveis aos participantes. Com 88% dos investimentos provenientes do próprio projeto, através da venda de ingressos, produtos oficiais e patrocínios privados, o Capital Moto Week demonstra uma estratégia sustentável do ponto de vista econômico.

Pedro Franco, organizador do evento, enfatiza: “Somos uma plataforma de conexão entre as marcas e o nosso público, entregando um enorme potencial de negócios. Aí cabe às marcas se comunicarem de forma criativa com esse público, principalmente em função do engajamento e do clima, que são propícios para isso”.

Com expectativas elevadas, o Capital Moto Week 2023 promete proporcionar uma experiência única para todos os presentes, consolidando-se como uma referência não só em entretenimento, mas também como um evento que conecta marcas e pessoas em uma celebração de liberdade, espírito e tradição.