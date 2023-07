Cantora Manola celebra a noite carioca em festa no Rio ao lado de famosos

Evento do lançamento do vinho Rouge Piscine contou com participação da artista, que esteve ao lado da atriz Bianka Fernandes e da influenciadora Leticia Fellicio.

A cantora e compositora Manola foi uma das convidadas da festa de lançamento do novo produto da Rosé Piscine, no Rio de Janeiro. Trata-se do Rouge Piscine, primeiro vinho tinto vendido no Brasil e que pode ser consumido acompanhado de gelo. Fã da marca de vinhos finos, tendo realizado algumas ações de divulgação em suas redes sociais, a artista posou para fotos ao lado de outras celebridades. Dentre os nomes que participaram do evento, estão a atriz Bianka Fernandes, que está no ar na Record TV e a influenciadora Leticia Fellicio.

“Eu amo o Rosé Piscine não é de hoje, sempre fico empolgada quando eles lançam um produto novo! Admiro muito a importância que eles dão para inovação e tecnologia, no Rouge Piscine tem um QR code de realidade aumentada que te transporta diretamente para Paris! Muito legal participar do evento e ouvir os fundadores e desenvolvedores da marca contar mais sobre a história, processo de produção do vinho e momento do mercado”, ressalta Manola.

Grande amante de vinhos e espumantes, Manola ressalta a ligação da marca com o mercado brasileiro, sendo um de seus principais em todo o mundo. “Apesar de estarem presentes em mais de 20 países, o Brasil é o lugar que eles mais focam depois da França! E fazem muito bem em fazer isso porque é muito a nossa cara um vinho para beber na praia ou na piscina! Foram pioneiros de novo em lançar um vinho tinto para ser tomado com gelo, e é uma delícia! Super aprovado! E o evento de lançamento foi ótimo, adorei as pessoas que conheci lá, foi muito divertido!”, finaliza.

Novidades

Conhecida por suas viagens e clipes que se passam em cidades de todo o mundo, Manola revela em suas redes sociais um pouco de seu dia a dia, além de suas vivências. Através de sua música, a cantora quer empoderar as mulheres e fazê-las verem o mundo sob o próprio olhar.

Preparando novidades para a carreira, Manola esteve recentemente na Europa, onde participou de gravações em Lisboa, capital de Portugal. Em Montreux, na Suíça, a artista fez um show no icônico Funky Claude’s Bar, importante local da cidade, localizado no hotel Fairmont Montreux Palace.

“Esse ano está sendo muito especial. Além de explorar possibilidade, o público terá novidades muito interessantes em breve”, revela a cantora.