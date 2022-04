Cantora Laura Zennet conquista o público em apresentação no Rio de Janeiro

Entre as músicas do repertório, estavam três autorais que fazem parte do seu novo trabalho: uma trilogia, série de três músicas, que tem a pandemia como contexto

“Emocionante e envolvente”, assim a cantora Laura Zennet define sua apresentação no Festival Sounds & Talks, no teatro do Centro Cultural do Oi Futuro, no Flamengo, no Rio de Janeiro.

Marcando uma nova fase na sua carreira, o show, em formato “One Woman Band”, teve uma narrativa, de forma sinestésica, unindo o canto, dança e interpretação, o conceito orgânico com a tecnologia. Responsável por toda produção do espetáculo, a artista tocou instrumentos ao vivo, em cima de batidas eletrônicas e de outros ritmos.

Marcando uma nova fase na sua carreira, o show, em formato "One Woman Band", teve uma narrativa, de forma sinestésica, unindo o canto, dança e interpretação, o conceito orgânico com a tecnologia (Foto: Rogério von Krüger)

“Foi maravilhoso, depois de dois anos, voltar aos palcos e sentir toda a emoção do público. Fiquei muito tempo preparando cada detalhe desse espetáculo, o som, o visual e até o cheiro (risos). Cada um que foi me prestigiar recebeu um potinho com uma essência de mata, fazendo com que a pessoa se sentisse envolvida com a estória que eu narraria na minha apresentação. Pelos feedbacks maravilhosos que recebi, tenho certeza que consegui entregar ao público tudo que imaginei, não apenas um show, mas sim, uma experiência para ser sempre lembrada”, conta Laura Zennet.

