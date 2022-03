Cantora Jey se prepara para lançar o single ‘Tudo Vale a Pena’, que conta sua trajetória artística

Após 3 anos investindo na carreira musical, ela se prepara para lançar o single que promete contar um pouco da sua trajetória artística

Jeniffer Setti, conhecida artisticamente como Jey, é mãe, cantora, atriz, compositora e artista nata. Após 3 anos investindo na carreira musical, ela se prepara para lançar o single “Tudo Vale a Pena”, que promete contar um pouco da sua trajetória artística, além de mostrar, através de uma videoclipe super produzido, alguns dos momentos mais marcantes em que viveu para alcançar tudo o que alcançou.

O trabalho chega em todas as plataformas digitais e no Youtube nesta sexta-feira, dia 04 de março.



“Eu escrevi essa música foi no meio pandemia. Acredito que todos nós estávamos com medo do futuro, nesse período eu senti a necessidade de falar do quanto eu busquei e lutei Para realizar meus sonhos, quis me fortalecer de que esse momento não poderia me desestabilizar diante de todas as dificuldades que passei na vida..” conta jey

Confira: https://ingrv.es/tudo-vale-a-pena