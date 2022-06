Cantora gospel Jana Nazireu lança nova música: ‘Não Pare’

“Não Pare” já está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e para ouvir no Spotify

A cantora gospel e influenciadora Jana Nazireu celebra o lançamento de sua música de trabalho “Não Pare”, que prega uma mensagem fundamental em tempos tão complexos quanto os que vivemos. “A canção é um meio de me fazer levar a palavra de positividade para a vida das pessoas. Para mostrar a todos que é necessário enfrentar os desafios e seguir em frente, com muita fé”, conta a artista. “Não Pare” já está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e para ouvir no Spotify, basta acessar o canal da artista.

Além da carreira musical, Jana já se prepara para lançar uma série de conteúdos em seu canal do YouTube, espaço que utiliza para mostrar um pouco das canções que marcaram sua vida e sua jornada e que falam do amor de Deus. A cantora baiana é natural de Salvador, mas mora em Feira de Santana e é um dos expoentes no novo cenário musical do Gospel no Brasil. Através de seu Instagram , Jana mostra aos fãs um pouco do seu dia a dia na música.