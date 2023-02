Cantora Giulia Be assina contrato de publicidade e marketing com a Coolab Digital

Empresa que cuida da carreira de Bruna Marquezine, Camila Coelho e Celina Locks, entre outros grandes nomes do cenário musical e artístico do país, vai atuar nas ações comerciais e estratégias da artista, para as redes da artista

Não é novidade que Giulia Be investe alto em trabalho de qualidade para sua carreira. O resultado disso é que na última quarta-feira (1º) a cantora anunciou que acabou de assinar um contrato com a Coolab Digital para ser representada comercialmente e, também, na parte de marketing digital.

Comandada por Juliana Montesanti, a Coolab é responsável por cuidar da carreira de Bruna Marquezine, Camila Coelho, Celina Locks, Mariana Goldfarb, Priscilla Alcântara, entre outros grandes nomes do cenário musical e artístico do país, além de comandar a comunicação de diversas marcas de beleza de luxo, como Nars e Givenchy Beauty.

Com o contrato, a empresa irá atuar diretamente em estratégias de marketing digital que agreguem valor à imagem da cantora dentro do universo das redes sociais e da publicidade, além de também fazer pontes para parcerias entre GIULIA e grandes marcas

“Eu vinha ‘namorando’ há um tempo o trabalho excelente que a Coolab faz com o seu casting, além da sua aproximação com marcas nacionais e internacionais de renome que fazem ‘fit’ com os projetos que tenho desenhado para este novo ano. Além disso, admiro muito a forma como administram as redes sociais das personalidades e o quanto promovem conteúdos de qualidade que de fato impactam e impulsionam a carreira dos artistas. Tenho certeza que escreveremos juntos uma linda história”, afirma a cantora feliz com a nova parceria.

“Estamos muito animados com a chegada da Giulia ao nosso casting, ela é uma artista singular, com um potencial incrível. Tenho certeza que a Giulia irá alçar voos ainda maiores daqui para frente, e a nossa missão é ajudar nesse crescimento e reconhecimento no mercado”, afirma Kauê Lombardi, CEO Coolab Digital.

“Acho que a Giulia representa muito bem uma nova geração de artistas multifacetados que conseguem se comunicar de maneira genuína e criar conexões verdadeiras com o seu público”, destaca Juliana Montesanti, CEO da Coolab Digital.

Giulia é uma das principais cantoras pop da atualidade e vem ganhando cada vez mais destaque e notoriedade no exterior, colecionando inúmeras conquistas como uma indicação ao Grammy Latino, o topo do iTunes com seu primeiro feat da carreira, “inesquecível”, com o cantor Luan Santana, e um EP com mais de 400 milhões de streams no Spotify, o “solta” deluxe. O seu single “2 PALABRAS”, com a letra toda em espanhol, foi sucesso nas plataformas de streaming logo em seu lançamento, e conta com um videoclipe dirigido pelo renomado Harold Jimenez, reconhecido como um dos 50 Diretores Criativos da Forbes em 2021.

Seu single “menina solta”, foi um fenômeno e ganhou disco de 3x diamante, com mais de 190 milhões de streams no Spotify. Em Portugal, atingiu #1 nos charts. No total, Giulia tem três singles certificados em diamante em solo brasileiro e ainda contabiliza 10 discos de platina com seus singles e no EP “solta”

Em 2022, estrelou o filme Depois do Universo, que ficou em 1º lugar durante cinco semanas no Brasil e em vários países, bem como 3º lugar no mundo. Além de ter se dublado em inglês, Giulia compôs a faixa tema do longa intitulada com o nome do projeto, em inglês e em português. Recentemente, Giulia aterrissou na terra com seu DISCO VOADOR, álbum de estreia da artista, lançado em novembro de 2022. Com canções compostas por ela, o projeto é uma experiência imersiva, uma verdadeira viagem pelos diferentes lados da cantora e marca seu amadurecimento quanto artista.