Cantora “brasileira-holandesa” Laura Zennet mostra mudança de fase em mais um projeto

2022 começou com tudo para a cantora Laura Zennet. Nascida na Holanda, mas radicada no Brasil, desde pequena, ela lança, no dia 20 de março, o single ´Fight´, em todas as plataformas digitais.

Esse trabalho é o segundo da Trilogia, série de três músicas, que contará uma narrativa e tem a pandemia como contexto. O projeto faz parte da nova fase da sua carreira, seguindo uma linha pop, trip hop, com ambiências eletrônicas, estilo “cinematic atmosfere”.

“Fight´ fala sobre a luta para se adaptar a essa nova realidade e convida o espectador a despertar dentro de si, a força e a coragem de se transformar por completo, trazendo a reflexão do mundo em que estamos vivendo”, explica Laura Zennet, que assina a composição, ao lado de Paulinho Barros.

A produção final, mixagem e masterização são de Bry Adam Ortega. O clipe será lançado ainda em março. Hello My Darkness´, a primeira canção da série, foi lançada, em outubro de 2021.

“Nessa fase, depois de dois anos mergulhada em diversas sonoridades, resgatei a música eletrônica, que faz parte da minha essência e da adolescência. Agora, eu mesma faço o gerenciamento da minha carreira, elaboro toda a concepção artística e visual no palco e looks somando ao conceito das minhas apresentações, que serão através de Live Performance. Terá sempre uma narrativa, tanto nas canções quanto nos shows, de forma sinestésica, unindo o canto, dança, interpretação e performance”, diz a cantora.