Cantor sertanejo Juliano se casa com Mohana em Trancoso/BA com direito a shows de famosos

Juntos há quase 14 anos, o parceiro de Henrique e sua noiva celebraram o matrimônio ao lado de familiares e convidados

Juliano, da dupla Henrique e Juliano, se casou com a empresária e estudante de Design de Interiores Mohana do Couto, na última segunda (25), em Trancoso, praia famosa da Bahia.

O casal está junto há 14 anos e celebrou o casamento na última segunda (25) | Fotos: Michel Castro

Juntos há quase 14 anos, o casal, que tem duas filhas, Maria Antônia (2 anos) e Maria Clara (8 meses), optou por um casamento discreto, fechado à imprensa, com a presença de mais de 300 convidados, entre eles famosos do meio artístico.

Juliano e Mohana tiveram como padrinhos o cantor Henrique e sua esposa, Amanda; o irmão da noiva, Pedro Humberto, e a esposa, Daiane; a também irmã da noiva Marielle, acompanhada do primo Ricardo; e um dos mais influentes produtores musicais do meio sertanejo, Eduardo Pepato, que fez dupla com a esposa, Zeli.

Casamento aconteceu na Bahia | Fotos: Michel Castro

O casamento, conduzido pela cerimonialista Manú Carvalho, aconteceu no espaço Villa 21 Trancoso e foi todo decorado nos tons de rosa seco e pink, com 40 mil botões de diversas flores, predominando orquídeas, tulipas, bovardias e rosas.

A dupla responsável pela decoração e organização do evento é Tana e Cristall Lobo, da empresa Vero Festas, que viajou a Trancoso para acompanhar de perto a montagem da cerimônia, que levou quatro dias para ser preparada.

O destaque especial da festa ficou por conta de uma silhueta da igrejinha de Trancoso, toda feita em flores, cenário de fundo do altar, onde os convidados tiraram muitas fotos.

O buffet do evento foi assinado pela empresa O Cacau, que contou com pratos especiais, escolhidos pelo casal. No jantar, foram servidas lagosta grelhada com risoto de queijo grana padana; lâminas de filet mignon black angus com molho a base de carne e mini batatas; espaguete com molho de tomate e picanha grelhada servida com purê de aipim e manteiga de garrafa, além de deliciosas sobremesas, oferecidas pelo Guta Gula Guloseria e os tradicionais bem-casados, pela marca Conceição.

O cantor Henrique e sua esposa, Amanda | Fotos: Michel Castro

Juliano entrou na cerimônia ao som de “Te Amo”, da banda Roupa Nova e sua filha mais velha, Maria Antônia, emocionou a todos com sua fofura, ao entrar com uma placa escrito “A mamãe está uma noiva tão linda”.

Durante os votos, o noivo relembrou momentos do início do relacionamento com Mohana.

“É amor, quem diria que depois de tanto tempo me enrolando o meu tão sonhado casamento está acontecendo. Afinal de contas, são treze anos e meio de uma história linda que escrevemos até aqui, tirando 2015, é claro. Nossa história começou ali, no terceiro ano do ensino médio. (….) O primeiro beijo rolou em setembro de 2008 e dia 03 de novembro do mesmo ano começamos a namorar, imagino como deve ter sido difícil namorar alguém que tinha o sonho de viver da música, viver da noite”, declarou de forma emocionada Juliano.

Mohana foi aplaudida de pé ao entrar no altar e arrancou elogios com seu vestido de noiva clássico e super romântico, assinado pela grife espanhola YolanCris.

Após a cerimônia, os noivos e convidados puderam aproveitar os shows das duplas Matheus e Kauan, Guilherme e Benuto, do cantor Jhon Amplificado e do famoso DJ Malboro, que agitaram a noite de celebração.