Cantor Diogo Nogueira faz teste genético para tratamento contra calvície

Assim como Malvino Salvador, Diogo escolheu fazer o procedimento na “Mais Cabello”

A perda de cabelo pode ser motivada por problemas genéticos e há vários tratamentos que podem reverter isso, mas antes é importante que a pessoa faça o “Trichotest”, que é um teste genético que avalia os genes para indicar qual procedimento será mais eficaz contra a calvície. Quem optou recentemente por esse teste foi o cantor Diogo Nogueira, esposo de Paolla Oliveira.

A empresa irá indicar o melhor tratamento capilar para Diogo de acordo com os genes do cantor



A Mais Cabello é reconhecida pelos tratamentos oferecidos tanto para o pré-transplante, onde acontece a preparação do couro cabeludo, quanto para o pós-transplante, para estimular o crescimento do cabelo. Por ser uma referência no mercado, essa foi a empresa escolhida por Diogo Nogueira para fazer o “Trichotest”.



“Hoje meu cabelo é a parte do meu corpo que mais dou atenção”, disse Malvino após fazer o tratamento na Mais Cabello



O mesmo exame que avalia os genes já foi usado por Malvino Salvador, que fez todo o transplante capilar na Mais Cabello em 2021. Quem também está apostando no local é Marcello Antony.



O teste e os outros procedimentos capilares estão disponíveis nas unidades Mais Cabello em todo Brasil. A clínica atende homens e mulheres, oferecendo tratamentos tanto para o couro cabeludo quanto para os fios, com muita excelência e credibilidade no mercado.