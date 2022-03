Cannabis medicinal pode tratar alopecia, doença capilar que acomete Jada Pinkett Smith

Estudos apontam que o medicamento possui atuação em proteínas que facilitam o nascimento do cabelo

A cerimônia do Oscar 2022, realizada no último domingo (27/03), ficou marcada pela agressão do ator Will Smith contra o comediante Chris Rock, após o apresentador fazer uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinket Smith, atriz e mulher de Will, que sofre de Alopecia, um transtorno que está relacionado a queda de cabelo e a perda de pelos no corpo.

A alopecia pode ser causada por influências genéticas, processos inflamatórios, estresse ou doenças sistêmicas. A condição pode afetar desde regiões específicas em áreas circulares do couro cabeludo ou da barba ou até causar a completa ausência dos fios em todo o corpo. Um dos tipos mais comuns da alopecia é justamente a Alopecia Areata, uma doença autoimune que atinge cerca de 2% da população mundial.

Dr. Wilson Tadeu Ferreira diretor-médico da Remederi , farmacêutica brasileira de Cannabis medicinal

Segundo o Dr. Wilson Tadeu Ferreira, diretor-médico da Remederi , farmacêutica brasileira de Cannabis medicinal, o canabidiol (CBD) pode auxiliar o tratamento da alopecia. Isso acontece porque a substância possui atuação nas beta-cateninas, proteínas existentes no corpo humano que são transportadas para o núcleo das células foliculares e ativam fatores importantes para aumentar o crescimento de pelos e do cabelo.

Dr. Wilson cita um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos em 2021, que aponta que a cannabis medicinal apresenta potencial efeito regulador na indução de alopecia de testosterona e PMA, podendo ter uma função moduladora na alopecia causada por via hormonal ou excesso de sinalização, tendo uma aplicação promissora no tratamento da doença.



Óleo de CBD | Foto: Pixabay (Foto: Pixabay)

“Além da queda de cabelos, existem outras pesquisas que comprovam os benefícios dos canabinóides, principalmente para melhora da coceira e da redução da inflamação do couro cabeludo, que é uma das principais causas da calvície e da queda de cabelo. No entanto, são estudos iniciais que precisam de mais análises para a ampliação do tratamento nessa área”, comentou o diretor médico da Remederi.

De acordo com o Dr. Wilson Ferreira, além de ajudar no tratamento da alopecia, a terapia canabinoide também pode auxiliar com outras doenças, como dor crônica, ansiedade, depressão, e diversas outras patologias onde a cannabis medicinal possui efeitos cientificamente comprovados e vem apresentando bons resultados.