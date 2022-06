Canal Brasil exibe 24 horas de conteúdo dedicado ao Dia do Orgulho LGBTQIA+ no dia 28

Entre os destaques, estão documentário inédito “Coroando”, de Paulo Castro e “Bixa Travesty”, longa sobre Linn da Quebrada

O Orgulho LGBTQIA+ toma conta do Canal Brasil nesta terça, 28, dia que é comemorado mundialmente. Serão 24 horas, das 7h de terça às 7h de quarta, de conteúdo que mostra como o tema é refletido nas lentes dos cineastas do Brasil e do mundo. A programação especial reúne dois curtas, um episódio de “Transgente”, um de “Transmissão” e 15 longas, entre eles o inédito “Coroando”, de Paulo Castro, que acompanha as vidas de quatro drag queens, com relatos sobre suas experiências artísticas, pessoais e sociais na cidade de São Paulo.

“Bixa Travesty” (2019). Foto: Divulgação

Outros destaques na mostra são “Bixa Travesty” (2018), documentário coproduzido pelo Canal Brasil sobre Linn da Quebrada; “Alice Júnior” (2019), filme de Gil Baroni sobre o drama da jovem trans youtuber; “Flores Raras” (2014), longa de Bruno Barreto que traz um romance lésbico estrelado por Glória Pires e Miranda Otto; o documentário “Divinas Divas”, que apresenta a primeira geração de artistas travestis do Brasil com direção de Leandra Leal; e o curta “Tea For Two”, de Julia Katharine, o primeiro filme dirigido por uma pessoa trans a entrar no circuito comercial brasileiro.

Mostra LGBTQIA+ – Maratona do Dia do Orgulho

Data: 28 de junho

Horário: a partir das 7h

Um Corpo Feminino (2018) (20’)

Horário: terça, 28/06, às 7h

A Cidade Dos Piratas (2019) (97’)

Horário: terça, 28/06, às 7h30

Cores e Flores para Tita (2017) (76′)

Horário: terça, 28/06, às 8h50

Rogéria – Senhor Astolfo Barroso Pinto (2018) (82’)

Horário: terça, 28/06, às 10h17

Divinas Divas (2016) (110’)

Horário: terça, 28/06, às 11h40

Transgente

Episódio: Johi

Horário: terça, 28/06, às 13h30

Transmissão

Episódio: Linn e Jup

Horário: terça, 28/06, às 13h55

Tea For Two (2018) (25’)

Horário: terça, 28/06, às 14h30

​​Alice Júnior (2020) (86’)

Horário: terça, 28/06, às 15h

Luana Muniz — Filha da Lua (2021) (79’)

Horário: terça, 28/06, às 16h30

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014) (94’)

Horário: terça, 28/06, às 17h50

Coroando (2022) (75’)

INÉDITO

Horário: terça, 28/06, às 19h25

Flores Raras (2013) (118’)

Horário: terça, 28/06, às 20h25

Contracorrente (2011) (100’)

Horário: terça, 28/06, às 22h20

Bixa Travesty (2019) (75’)

Horário: madrugada de terça (28/06) para quarta (29/06), à 0h

Tinta Bruta (2018) (118’)

Horário: quarta, 29/06, à 1h15

Mr. Leather (2019) (84’)

Horário: quarta, 29/06, às 3h15

A Morte de Narciso (2003) (42’)

Horário: quarta, 29/06, às 4h40

Raia 4 (2021) (95’)

Horário: quarta, 29/06, às 5h25