Canal automobilístico de jovem Russo está entre os 10 mais bem pagos no youtube

Segundo a revista Forbes o jovem empresário Ilya Kickdown de 34 anos está entre os canais mais bem pagos do mundo neste segmento

O empresário e youtube Ilya kickdown, de 35 anos, criou a sua marca Brooklands Detailing em 2017, neste mesmo ano criou o seu canal no youtube chamado “Brooklands” que hoje acumula cerca de 420 mil inscritos com vídeos que ultrapassam mais de 1 milhão de visualizações.

Influencer é considerado uma das maiores receitas da internet no youtube



O jovem empresário sempre foi apaixonado por carros e desde cedo começou a pilotar kart e foi campeão em diversas competições. Isso fez com que Ilya se apaixonasse ainda mais por carros e acabou recebendo o patrocínio da BMW, uma marca de sucesso em todo o mundo.



Após Ilya Kickdown se formar na Universidade Estadual de Moscou, o jovem empresário resolveu empreender e abriu seu negócio voltado ao detalhamento de automóveis.

Em sua garagem já passaram diversos automóveis únicos e luxuosos como Lamborghini Diablo, Mercedes SLS, E500 Volchok, BMW M5 E60 entre outros veículos



Em seu canal do youtube Ilya já criou conteúdos com diversos influencers populares como Alan Enileev, Lisa Rulit, Gordey, Varpach, Syndicate, Eric Davidich, Grisha Zavozin, Guram DSC OFF, Pavel Bludenov. Na sua garagem já passaram diversos automóveis únicos e luxuosos como Lamborghini Diablo, Mercedes SLS, E500 Volchok, BMW M5 E60 entre outros veículos.

Em seu instagram Ilya kickdown acumula mais de 220 mil seguidores com visualizações em seus reels que ultrapassam 2 e 3 milhões.



Para saber mais sobre esse grande visionário russo, acesso o seu perfil no instagram: @kickdown