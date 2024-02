Campinas se destaca em hub para logística e distribuição de produtos eletrônicos de alto valor

Cidade paulista é responsável por 60% da distribuição de produtos realizada pela Brink’s no Brasil

Devido ao elevado acúmulo de núcleos de distribuição de grandes varejistas e indústrias de produtos eletrônicos, a região de Campinas se tornou um importante hub para a Brink’s na gestão e distribuição de componentes e produtos eletrônicos de alto valor agregado. Atualmente, a base da empresa em Campinas é a segunda maior do Brasil, possuindo expectativa de crescimento de 10% em operações para 2024.

“A região de Campinas é muito importante para o setor de produtos eletrônicos. Os equipamentos e componentes chegam ao Brasil pelo Aeroporto de Viracopos, há diversas fábricas que montam os produtos e os centros de distribuição das grandes redes varejistas também estão nessa região. A Brink’s viu isso como uma oportunidade de melhorar o atendimento aos seus clientes e trazer mais eficiência a todo o setor”, afirma Elaine Inácio, Superintendente Brink’s LOG.

Por meio da sua divisão Brink’s Log, a Brink’s criou uma estrutura na cidade para atender com mais eficiência esse ramo, com lugares apropriados para a armazenagem e veículos adaptados, tudo para assegurar a segurança em toda a cadeia de distribuição. A empresa já trabalha com uma frota de 80 veículos destinados ao segmento e se favorece devido à proximidade com Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado a 10 minutos (ou 8km) do centro de operações, para acelerar a operação a clientes presente em todo o Brasil.

A estratégia adotada pela empresa já apresentou resultados positivos visto que até o ano de 2022, a Brink’s executava de 300 a 400 operações por mês para o transporte de produtos eletrônicos de alto valor na região de Campinas e, atualmente, com a criação do hub em Campinas, as operações triplicaram. No final de 2023, a distribuidora alcançou o número de 1.100 operações realizadas para atender a esse ramo. A filial de São Paulo, antes da inauguração do hub, era a que possuía o maior volume de distribuição de produtos eletrônicos feitos pela Brink’s em território brasileiro, com 70%. No entanto, Campinas se tornou a principal responsável por esse setor na empresa, acumulando 60% da entrega de componentes e produtos eletrônicos da Brink’s no país.

A fundação do hub Campinas, além de aprimorar a eficiência logística, também proporcionou ganhos ambientais para toda a cadeia de distribuição. Previamente, os carros necessitavam sair vazios de São Paulo até Campinas, na qual eram carregados com os produtos. Após a realização de todas as entregas, eles retornavam novamente vazios para a capital paulista. Com a alteração da estratégia, os veículos economizam quilometragem, diminuindo a utilização de combustível e as emissões de carbono.