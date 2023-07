Campari leva sua Paixão Vermelha para o 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza

Eventos exclusivos, coquetéis inéditos e uma festa memorável marcam a presença da Campari no Festival de Veneza

De 30 de agosto a 9 de setembro, a Campari promete agitar o 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza – La Biennale di Venezia, levando sua paixão única e criatividade para enriquecer o prestigiado evento cinematográfico. Como patrocinador principal pelo sexto ano consecutivo, a marca está determinada a tornar esses onze dias de festival inesquecíveis para grandes estrelas do cinema e talentos emergentes. Sob o tema “Paixão Vermelha”, a Campari promete cativar a todos com uma série de eventos exclusivos e momentos emocionantes.

Campari no Festival de Veneza e a paixão vermelha que encanta as estrelas do cinema

O Epicentro da Magia Cinematográfica O Campari Lounge, localizado na Terrazza Biennale, em frente ao icônico Palazzo del Casinò, será o ponto de encontro para celebridades e cinéfilos apaixonados. Neste espaço encantador, conversas sobre filmes fluirão naturalmente, proporcionando a todos a verdadeira atmosfera do Lido veneziano. A novidade deste ano é o acesso exclusivo a uma lista especial de coquetéis criados e servidos para a ocasião pelo Camparino in Galleria, o lendário bar inaugurado por Davide Campari em 1915, na Galleria Vittorio Emanuele II, em Milão. Uma fusão única entre história, tradição e cinema.

Davide Campari

Já, na sexta-feira, 1º de setembro, a Campari reabrirá – após 13 anos – o famoso Hotel des Bains para sua exclusiva festa vermelha. Desde 1900, o hotel tem sido um cenário de glamour e vanguarda, inspirando as maiores obras literárias e cinematográficas da Itália e do mundo. Com seu estilo Belle Époque, o Hotel des Bains é famoso por abrigar algumas das cenas mais emblemáticas do Festival Internacional de Cinema de Veneza, o mais antigo e prestigiado festival de cinema do mundo.

Campari Lounge: O Epicentro do Glamour e Criatividade em Veneza

Reconhecendo os Heróis Anônimos do Cinema A sexta edição do Prêmio Campari Paixão pelo Cinema será um momento de celebração e reconhecimento aos colaboradores mais próximos dos diretores e das equipes principais de cada filme. Esses verdadeiros heróis anônimos, muitas vezes esquecidos, serão homenageados por sua extraordinária contribuição e paixão em tornar as obras cinematográficas possíveis. A Campari, com sua dedicação ao cinema, enaltece a importância desses profissionais nos bastidores.

Celebrando a Paixão e a Criatividade no Cinema Ao patrocinar o 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza, a Campari reafirma seu compromisso com o mundo do cinema, transmitindo a essência de sua marca através do vermelho apaixonado que a identifica. Os convidados e espectadores do evento são convidados a embarcar em uma verdadeira jornada pela paixão e criatividade no cinema, proporcionando uma experiência única e inesquecível. A Campari está pronta para deixar sua marca indelével no Festival de Veneza e brindar ao poder inspirador da sétima arte.