Campanha Blackinho Poderoso da Johnson’s enfatiza orgulho e empoderamento das crianças com cabelos crespos

A marca de cuidados com bebês e crianças da Johnson & Johnson Consumer Health, lança a partir de janeiro, a campanha Blackinho Poderoso que celebra a sua nova linha inteiramente pensada para os fios de curvatura 3B a 4C. Com três novos produtos e diversas ativações, Blackinho Poderoso tem a missão de mudar o início da história de muitas crianças de cabelos crespos por meio da construção de um olhar de empoderamento e cuidado.

Para a campanha idealizada pela agência Suno, a Johnson’s mais uma vez traz um jingle que promete ficar na memória dos consumidores e virar trilha de banhos divertidos e potencializadores da autoestima. Para deixar o lançamento ainda mais atraente, a empresa criou uma trend com coreografia e convidou Andressa Reis, Bill Reis, David Junior, Dani Lima, Duda Crespinha, Emanuelly Carvalho, Família Pessoa Tardivo, Giovanna Ewbank, Gabrielly Nascimento, Kenny Barbeiro, Maíra Azevedo, Michele Passa e Maternidade Sapatão por Alessandra Ayabá e Aline Cristina, um time liderado pela agência Spark, para gerar buzz nas redes sociais e amplificar a importância desse cuidado que vai reverberar em orgulho de pertencer e de carregar uma coroa em forma de cabelo.

A assinatura “Para crespinhos crescerem ainda mais potentes” reitera o compromisso da marca com a infância e o protagonismo aos pequenos que já nascem poderosos e podem ficar ainda mais.

A Johnson’s tem um propósito muito claro: criar um mundo melhor no qual todos os bebês e crianças possam prosperar. Toda criança merece contar com uma linha específica para si, que respeite as suas individualidades e, como marca, temos o compromisso de atender às expectativas dos nossos consumidores e ir além, reforçar a autoestima e autoaceitação. O lançamento da linha ‘Blackinho Poderoso’ é o pontapé inicial para amplificarmos essa discussão, enquanto aliados para que crianças possam desenvolver suas potencialidades e voar cada vez mais alto”, ressalta Bertha Fernandes Kowalczyk, gerente sênior das marcas de cuidados infantis da Johnson & Johnson Consumer Health.

A linha completa e exclusiva para cabelos crespos é composta por: shampoo de 400ml que limpa sem ressecar, condicionador com efeito máscara de 380ml que hidrata e desembaraça, e creme para pentear de 200ml. Todos são enriquecidos com óleo de coco e oferecem dez benefícios como limpar, desembaraçar, hidratar, tratar e definir os fios. A nova linha Blackinho Poderoso já está disponível em todo o país.

