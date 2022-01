Camila Queiroz e Klebber Toledo renovam contrato com Colcci Eyewear

A direção criativa da campanha leva assinatura de Klebber Toledo, por meio da sua produtora Viddo Art

O casal Camila Queiroz e Klebber Toledo renovam parceria com a marca de óculos Colcci Eyewear. Além da linha exclusiva assinada por Camila, a CQ, a dupla, embaixadora da marca, é protagonista da nova linha de óculos de grau que será lançada em janeiro.

Além da linha exclusiva assinada por Camila, a CQ, a dupla, embaixadora da marca, é protagonista da nova linha de óculos de grau que será lançada em janeiro.

“Klebber e eu estamos muito gratos e felizes com a renovação dessa parceria com a Colcci Eyewear, nos sentimos parte da família. Temos muito projetos e planos pela frente, aliás já estou super empenhada no lançamento da nova coleção CQ, posso garantir que será um sucesso!! Essa campanha que fizemos agora para o lançamento da linha de óculos de grau da Colcci está muito linda, o Klebber arrasou no mood. Tudo foi perfeito a locação, figurino e equipe, e o resultado não poderia ser diferente, as fotos ficaram maravilhosas.”, explica a embaixadora da Colcci Eyewear, a atriz Camila Queiroz.

A direção criativa da campanha leva assinatura de Klebber Toledo, por meio da sua produtora Viddo Art. O casal em um clima bem descontraído, transmite a paz e o aconchego do lar.



A direção criativa da campanha leva assinatura de Klebber Toledo, por meio da sua produtora Viddo Art.

“O ano de 2022 já começa muito bem. Camila e eu temos muito prazer em trabalhar com a Colcci Eyewear, além de sermos um grande time, temos liberdade da criar, e isso nos dá ainda mais vontade de darmos nosso melhor. O resultado dessa campanha foi muito bom, e todos os elementos se conectaram. Tenho certeza de que teremos momentos de muito sucesso e conquistas ao longo desse ano.”, conclui Klebber.

Para o ano de 2022 além dos compromissos com a Colcci Eyewear Camila e Klebber terão uma agenda bem cheia. O calendário está repleto com publicidades e projetos que ainda não podem ser divulgados, mas em breve será anunciado um longa com produção da HBO em conjunto com a Warner. Muita coisa incrível para 2022!!